NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Trump fordømmer støttespillere som stormet Kongressen

USAs president Donald Trump kaller stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep» og sier de skyldige skjemte ut demokratiet.

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump i en video publisert torsdag kveld. I den sier han også at hans fokus nå er på å bidra til en ryddig maktovertakelse, i det som er et øyeblikk for «helbredelse og forsoning».

Medier: Pence vil ikke bruke det 25. grunnlovstillegget

Business Insider og New York Times får opplyst av kilder at visepresident Mike Pence ikke vil bruke det 25. grunnlovstillegget og fjerne Trump fra embetet.

Flere folkevalgte, både republikanere og demokrater, har tatt til orde for at Trump må fjernes fra embetet. Men Pence skal angivelig ha støtte i regjeringen, som skal frykte at ting bare vil bli enda mer kaotisk om de går inn for å avsette Trump.

825 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 825 koronasmittede i Norge. Det er 268 flere enn samme dag i forrige uke.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 53.792 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.225 nye smittetilfeller i Norge. 2,9 millioner tester var utført fram til torsdag.

Trumps utdanningsminister går av

Utdanningsminister Betsy DeVos retter kritikk mot president Donald Trump og går av, etter at presidentens støttespillere onsdag stormet Kongressen. DeVos skriver i sitt oppsigelsesbrev at skylda ligger hos presidenten.

– Det er ingen tvil om at din retorikk påvirket situasjonen, og det er vendepunktet for meg, skriver DeVos, ifølge Wall Street Journal.