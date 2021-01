Barneskolen i Gjerdrum åpner igjen

Gjerdrum barneskole, som ligger 600–700 meter i luftlinje fra leirskredet i Ask i Gjerdrum, er nå erklært trygg av NVE, og skolen gjør seg klar til å gjenåpne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Gjerdrum barneskole har vært stengt siden før jul og har, på grunn av leirskredet, ikke åpnet dørene etter nyttår. Men nå er den erklært trygg.

– Noen vil nok synes det er skremmende å komme tilbake på skolen, men vi skal gjøre alt vi kan for at barn og ansatte skal føle seg trygge på skolen, sier rektor Ann-Merethe S. Rønning til Dagbladet.

Undervisningen startet som planlagt opp tirsdag, men da i form av hjemmeskole, uteskole og i midlertidige klasserom på to hoteller. Flere titalls elever har blitt evakuert i forbindelse med skredet.

– Vi er veldig glade for å kunne åpne skolen vår igjen. Vi har veldig mange som er berørt på skolen, og da er det å komme tilbake til en så normal hverdag som mulig spesielt viktig, sier rektor Rønning.

Selv om skolen ikke lenger er evakuert, er det ikke sikkert at barna kommer tilbake til skolen allerede neste uke. Det er allerede lagt planer for undervisningen framover ettersom skoleledelsen ikke hadde regnet med at skolen kunne åpne igjen allerede til uka.

– Vi fikk beskjed om dette like før dere. I morgen har vi mange møter med skolens ledergruppe, tillitsvalgte, FAU, verneombud og kommunalsjefen i Gjerdrum. Sammen skal vi lage gode planer for hvordan dette skal løses, sier rektoren.

Gjerdrum barneskole ligger rundt 600 til 700 meter i luftlinje fra selve området der leirskredet fant sted.