Aktor ber om ett års fengsel for mann som er tiltalt for trusler mot Jon Engen-Helgheim

Frp-politiker Jon Engen-Helgheim sier at meldingen ikke var en vanlig melding som han får fra flere hold.

NTB

En mann i 20-årene risikerer fengselsstraff etter å ha sendt meldinger som politiet mener er truende til Frp-politiker Jon Engen-Helgheim.

Trusselrettssaken gikk i Oslo tingrett torsdag. Aktor, statsadvokat Geir Evanger, sier til Avisa Oslo at påtalemyndigheten ikke har noe klokkeklar rettspraksis på hva som er rett straffenivå i slike saker dersom tiltalte dømmes. De har lagt seg på en påstand om ett års fengsel.

– Truslene i seg selv vil kanskje kvalifisere til en kortere ubetinget straff, men så må man legge ganske kraftig på fordi det er snakk om en politiker som også er stortingsrepresentant, sier Evanger til avisen.

– Helt annet kaliber

I meldingen oslomannen i 20-årene sendte til Jon Engen-Helgheim 15. juni i fjor, står det ifølge tiltalen blant annet:

«Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang.»

313 og Young Bloods er kriminelle gjenger og nettverk i Oslo, mens 187 henviser til lovparagrafen i California som omhandler drap.

Mannen er tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

– Med en gang jeg hadde lest den, skjønte jeg umiddelbart at dette var et helt annet kaliber og ikke en vanlig melding jeg får fra flere hold, sier Engen-Helgheim (Frp) til Avisa Oslo.

– Ingen trusler

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld for truslene.

– Man skal være forsiktig med å tolke inn ting i disfavør av tiltalte. Det står jo ingen eksplisitte trusler der. Det gjør det ikke, sier forsvareren hans, advokat Ole Magnus Strømmen.

Han mener påstanden om ett års fengsel er altfor høy.

Oslo-mannen er i samme sak tiltalt for seks brudd på straffeloven knyttet til blant annet oppbevaring av våpen og ammunisjon uten å inneha våpenkort og for ulovlig oppbevaring av narkotika. Dette har han erkjent seg skyldig i.