Barnedødsfallet i Trøndelag: Siktet kvinne ble bekymret og ringte legevakten

En mann og en kvinne er sikter for grov familievold etter at et spedbarn døde i Trøndelag i desember i fjor.

NTB

Kvinnen som er siktet etter barnedødsfallet i Trøndelag, har forklart at barnet ble sykt mens hun var borte fra barnet en times tid.

En mann og en kvinne er sikter for grov familievold etter at et spedbarn døde i Trøndelag i desember i fjor. Barnet var plassert av barnevernet hos det nå siktede paret. Begge nekter straffskyld.

Ifølge kvinnen var hun borte fra barnet i en times tid for å gjøre et ærend dagen barnet ble innlagt på sykehus. Hun har forklart at barnet da var alene med den siktede mannen, og barnet skal ikke ha hatt noen symptomer da hun dro hjemmefra, ifølge skriver Adresseavisen.

Dette kommer fram i en kjennelse fra Frostating lagmannsrett. Kjennelsen var i utgangspunktet underlagt referatforbud, men ble opphevet etter en forespørsel fra avisen.

Kvinnen har forklart at da hun kom hjem var barnets hudfarge og pust så urovekkende at hun ringte legevakten. Den siktede mannens forsvarer, advokat Per Ove Sørholt, ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet mener at de vet årsaken til at barnet døde, men har av hensyn til etterforskningen har de ikke villet gå nærmere inn på dødsårsaken. Politiadvokat Line Dreier Ramberg i Trøndelag politidistrikt sier at begge siktelsene består, men at de fortløpende vurderer om de skal endres.

– Vi kan ikke utelukke at det kan være andre årsaker til dødsfallet, for eksempel medisinske forklaringer på skadene, sier Ramberg.

Det var 4. desember at barnet, som var under ett år gammelt, ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim med indre skader. Barnet døde på sykehuset 10. desember. Politiet startet 7. desember etterforskning etter at sykehuset kontaktet dem.