Nå starter arbeidet med det nye regjeringskvartalet

Arbeidet med det nye regjeringskvartalet starter denne uken. Høyblokka, som blir midtpunktet i kvartalet, er først ut. Her blir to påbygde etasjer fra slutten av 80-tallet revet, det innvendige trapperommet tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk, og toppen av bygningen blir tilbakeført med en takpaviljong. Foto: Statsbygg/Team Urbis / NTB

NTB

Denne uken starter arbeidet med det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Først ut er rehabiliteringen hovedbygget Høyblokka.

Stortinget ga før jul klarsignal til det første byggetrinnet for nytt regjeringskvartal, og denne uken starter det som er et av de største byggeprosjektene i Norge noensinne, skriver Aftenposten.

– Dette er en viktig milepæl. Etter en lang tids planlegging kan endelig gjenreisningen av regjeringskvartalet begynne, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

I alt 125.000 kvadratmeter skal bygges nytt, og 37.000 kvadratmeter skal rehabiliteres. Det kommer til å koste et tosifret antall milliarder kroner.

Arbeidet starter med Høyblokka, som blir hovedbygget i det nye kvartalet og skal huse Justisdepartementet. Her skal blant annet to påbygde etasjer fra slutten av 80-tallet rives for at Høyblokka skal få tilbake den opprinnelige høyde fra 1958, skriver avisen.

Etter planen skal det nye regjeringskvartalet stå ferdig i 2029.