Lagmannsretten slår fast at drapssiktet kvinne på Jæren må sitte i varetekt

Kriminaltekniker fra politiet på åstedet i Klepp. Kvinnen som er siktet for drap på sin samboer i saken, er varetektsfengslet i fire uker. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Gulating lagmannsrett har kommet til motsatt konklusjon av Jæren tingrett og mener at en drapssiktet kvinne fra Klepp må sitte i varetekt i fire uker.

Kvinnen i 40-årene ringte til politiet andre juledag og varslet om at samboeren hennes var død. Etter at mannen var obdusert valgte politiet å sikte kvinnen for drap og pågrep henne.

Hun ble fremstilt for varetektsfengsling i Jæren tingrett på nyttårsaften, men domstolen mente kvinnen ikke skulle fengsles. Politiet protesterte mot utfallet og fikk medhold i kravet om oppsettende virkning.

Onsdag konkluderte Gulating lagmannsrett med å varetektsfengsle kvinnen fram til 28. januar, skriver Jærbladet. Kvinnens forsvarer, advokat Knut Lerum, sier til avisa at klienten tar avgjørelsen tungt. Hun nekter straffskyld.

– Enn så lenge er kjennelsen unntatt offentlig gjengivelse og dokumentene er klausulerte, så jeg kan ikke kommentere så mye foreløpig, sier Lerum til avisen.