Over 4.000 nordmenn har fått første dose av coronavaksinen

Tirsdag var 4.036 personer i Norge vaksinert med den første av to doser av coronavaksinen til Pfizer og Biontech.

Det fremgår av Folkehelseinstituttets statistikk onsdag.

Flest vaksinerte er det i Viken (1.355), Oslo (887) og Innlandet (859). Troms og Finnmark var eneste fylke som ikke hadde startet vaksineringen tirsdag.

Norge startet vaksineringen 27. desember. Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet i Oslo fikk æren av å være først i køen.

Hittil har Norge mottatt nesten 89.000 vaksinedoser. Neste uke kommer ny levering med nesten 44.000 doser.

For å sikre at personer som får dose én også får oppfriskningsdosen etter tre uker, holdes halvparten av dosene igjen nedfryst på lager, opplyser Folkehelseinstituttet. Fra uke fire vil alt som mottas, bli distribuert ut: Da vil det bli gitt dose nummer to til den første gruppen som ble vaksinert pluss dose én til nye grupper.

Elleve meldinger om bivirkninger

Hittil har Legemiddelverket mottatt elleve meldinger om bivirkninger, skriver Aftenposten.

– Vi er ikke overrasket over å få en god del meldinger om bivirkninger. Mange bivirkninger kan være ubehagelige, men er ufarlige, sier medisinsk direktør Steinar Madsen til avisen.

Både vaksinen fra Pfizer- Biontech og vaksinen fra Moderna, som ventes til Norge neste uke, gir kraftigere bivirkninger enn vanlig influensavaksine. Bivirkninger kan komme i form av smerte på injeksjonsstedet, samt mer generelle bivirkninger som trøtthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger og leddsmerter. Symptomene er milde til moderate, og går over etter noen dager.

Madsen forklarer at bivirkningene viser at vaksinen gir et kraftigere immunforsvar, noe som er viktig for å unngå å bli syke med covid-19.

To dødsfall

Legemiddelverket undersøker også melding om to pasienter som er døde etter å ha blitt vaksinert. Madsen understreker at de begge var eldre mennesker med underliggende sykdommer.

– Vi har ingen holdepunkter for å tro at det er sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene. Men vi ber leger melde om alle bivirkninger, selv om det er en liten mistanke om en sammenheng med vaksinen.