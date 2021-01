Høie forsvarer vaksinestrategi

Helseminister Bent Høie (H) tilbakeviser kritikken som har kommet om at coronavaksineringen går for sakte.

Kritikken har økt i styrke de siste dagene etter at det er blitt kjent at Norge har vaksinert langt færre enn sammenlignbare land. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at i alt 4.000 personer var vaksinert per tirsdag.

– Noen synes det går for sakte og viser til at andre land vaksinerer mange flere enn oss. For Norge og EU har det vært viktig at de europeiske legemiddelmyndighetene har gjort gode vurderinger av effekt sikkerhet og kvalitet, sa Høie på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Han viste til at landene som var tidlig ute, har benyttet seg av nødgodkjenning eller har andre regler for godkjenning.

Det har også blitt reist spørsmål om hvorfor Norge ikke kan kjøpe vaksine direkte fra produsenten.

– Det ville vært veldig krevende for oss å måtte forhandle med minst sju legemiddelfirmaer, med et lite marked i ryggen, sa Høie.

Han bekreftet at regjeringen i sommer undersøkte muligheten for å kjøpe inn vaksine direkte, men at rådet var at Norge skulle slutte seg til innkjøpsordningen til EU. Han påpekte at man ikke den gang kunne vite hvilket selskap som skulle lykkes med å oppnå godkjenning.

– Det kunne hende at et av de selskapene vi hadde kontakt med i sommer hadde lyktes med godkjenning tidlig, men det ville i så fall vært basert på ren flaks, sa han.