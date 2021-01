2020 – det varmeste og nest våteste året Norge har registrert

2020 var det nest våteste året Norge har registrert. Her fra trafikken på E16 på Vossestrand i Voss kommune. Les mer Lukk

NTB

Endelige tall viser at 2020 var 2,4 grader over normalen for Norge, og det varmeste året siden målingene startet. Det var 25 prosent våtere enn normalt.