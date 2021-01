Sykepleierforbundet har sendt varsel til Høie

Sykepleiere over hele landet er bekymret for forsvarligheten av vaksineringen.

Etter nyttår har flere norske kommuner startet et storstilt arbeid med å vaksinere befolkningen mot coronaviruset. Sykepleiere i mange kommuner er bekymret for pasientsikkerheten og kvalitetssikringen av vaksinasjonsprosessen, skriver TV 2

I et varsel sendt fra Sykepleierforbundet til helseminister Bent Høie, kommer det fram at tillitsvalgte i kommunene i liten, eller ingen grad, blir rådført om hvordan vaksineringen skal skje og hvem som skal gjennomføre den, uten at det går ut over andre kritiske oppgaver.

De krever mer involvering og en fortløpende evaluering av vaksineringsprosessen.

– Kan øke risikoen



Varselet ble sendt til helseministeren lille julaften.

– Det er et arbeid som krever kompetanse til å vite hva en skal se etter, og tid til observasjoner. Hvis ikke kan det øke risikoen for pasienten, samt redusere kvalitetssikringsprosessen knyttet til vaksineringen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

Høie opplyser at helsemyndighetene evaluerer vaksineringen fortløpende og vil gjøre nødvendige bevilgninger. Likevel legger han ikke skjul på at hovedutfordringen er mangel på personell.

– Vi jobber hele veien med å se hvordan vi kan støtte kommunene med den utfordringen, men det er dessverre ikke en svær haug med ledig helsepersonell i Norge å ta av, sier Høie til TV-kanalen.

Kan bli streik



Tirsdag startet meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS. Dersom ikke partene kommer til enighet innen midnatt onsdag, blir det streik fra torsdag. Bakteppet for meklingen er at medlemmene i de to Unio-forbundene Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet sa nei til resultatet av årets lønnsoppgjør mellom KS og Unio, skriver NTB.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet aksepterte i desember et forslag fra Riksmekleren, men for sykepleierforbundet fortsetter kampen tirsdag. Kravet er mer lønn.

– Vårt utgangspunkt er en lønn som gjør at sykepleiere kan beholdes til livsnødvendige helsetjenester i kommunene, sa leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund til NTB mandag.

Sykepleiernes mekling skulle opprinnelig vært gjennomført i slutten av november, men ble utsatt til over nyttår på grunn av smittesituasjonen.