Espen Nakstad etter smitterekord: – Situasjonen kan raskt bli langt mer alvorlig enn den var

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

Tirsdag ble det påvist 930 personer med coronasmitte i Norge, noe som er ny rekord. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarer mot at situasjonen kan bli mer alvorlig enn den var i november.

– Vi er bekymret for økningen. Selv om dagens høye tall kan skyldes at mange har ventet med å teste seg til de kom hjem fra ferie, må vi være forberedt på at ukesgjennomsnittet også vil stige, sier Nakstad til ABC Nyheter.

– Hvis vi ikke lykkes med å snu trenden vil situasjonen raskt bli mer alvorlig enn den var i november, utdyper den assisterende helsedirektøren.

Strenge tiltak

Søndag presenterte regjeringen strenge tiltak i håp om å forhindre en ny smittebølge.

– Når kan man begynne å se effekten av tiltakene som ble presentert søndag?

– Vi forventer at vi vil se smitteeffekten av jula mot slutten av denne uka. Først i neste uke kan vi forvente å se effekten av de nye strenge tiltakene som ble innført i helgen, svarer Nakstad.

– Det var denne utviklingen vi var bekymret for

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 52.180 coronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.902 nye smittetilfeller i Norge. 2,8 millioner tester var fram til tirsdag utført.

– Det var denne utviklingen vi var bekymret for da vi søndag strammet inn. Det er nå veldig viktig at alle med symptomer tester seg og at alle følger råd og regler, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til Dagbladet.