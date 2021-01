NHO-sjefen savner visjonære planer: – Akkurat nå mener jeg at bedriftene ligger foran politikerne

NTB

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener norske politikere henger etter i det grønne kappløpet.

– Jeg hadde ønsket at politikerne var mer visjonære. Det gjelder egentlig begge sider, både opposisjon og posisjon, sier Almlid til NTB.

– Akkurat nå mener jeg at bedriftene ligger foran politikerne, sier han.

Torsdag er Almlid vert for NHOs årskonferanse, som denne gangen har fått tittelen «Jobbskaperne».

Normalt er årskonferansen en av årets viktigste møteplasser for de rike og mektige i Norge. I år er den redusert til et digitalt arrangement. Men ifølge Almlid har NHO sjelden truffet bedre på temaet.

– Årskonferansen fanger opp det som er den største utfordringen både nasjonalt og internasjonalt nå. Og det er å få folk i jobb, sier han.

Klimateknologi

Almlid tror jobbskaping blir et hovedtema i valgkampen til høsten. Men innsatsen må ikke bli nærsynt, advarer han. Den kan ikke bare handle om å hjelpe bedrifter gjennom koronakrisen.

– Jeg har et ønske om at vi i valgkampen ser langsiktige, visjonære planer.

Når framtidas jobber skal skapes, må de komme innenfor mange bransjer og sektorer, understreker NHO-sjefen. Men skal han trekke fram én satsing, så er det klimateknologi.

NHO ser store muligheter for Norge.

– Det er snakk om titalls milliarder kroner i verdiskapning og titusener av arbeidsplasser, om ikke mer.

Nasjonale strategier

Almlid mener 2020 ikke bare var koronaåret. Det var også året da næringslivet for alvor oppdaget forretningsmulighetene i en grønnere økonomi.

Det han savner, er nasjonale strategier som står i stil til det potensialet som ligger der.

NHO-sjefen mener regjeringen skal ha ros for at det før jul endelig ble tatt en investeringsbeslutning på fangst og lagring av CO2 i Norge. Men den nasjonale hydrogenstrategien som ble lagt fram i fjor sommer, var langt fra så ambisiøs som Almlid hadde ønsket.

– Det er et kappløp, sier Almlid.

– Noen kommer til å vinne produksjonen av havvind, produksjonen av batterier og produksjonen av hydrogen. Og Norge bør vinne den.

Batterifabrikker

Almlid bruker produksjon av batterier som eksempel.

I Skellefteå i Sverige bygges nå det som skal bli Europas største batterifabrikk. Fabrikken, som kalles Northvolt Ett, vil kreve et areal tilsvarende 40 fotballbaner og generere 2.500 jobber.

Nå planlegger både Morrow Batteries og Panasonic, Equinor og Hydro lignende batterifabrikker i Norge. Men både arealtilgang og svakheter i kraftnettet kan by på problemer.

Almlid mener derfor at Norge sårt trenger en nasjonal strategi for å sikre at batteriplanene blir noe av.

– Batteriproduksjon er en verdikjede hvor du skal ha mineraler inn, du skal bygge de boksene som batteriene ligger i, du skal håndtere avfall, du skal frakte batteriene fram dit de skal, du skal ha vedlikehold. Det er veldig mange arbeidsplasser, sier han.

Varsler forslag til strategi

For å hjelpe politikerne på vei, vil NHO i løpet av første halvår legge fram et forslag til en helhetlig strategi for å sikre et industrielt løft innenfor klima og energi i Norge.

Arbeidet med planen er allerede i gang for fullt, og en rekke selskaper i NHO-systemet er involvert.

Selv om Norge henger etter, er det ikke for sent, mener Almlid.

– Det er ikke slik at myndighetene skal få en ørefik nå. Men dette blir viktig i valgkampen.