Legemiddelverket: Koronavaksinene er veldig like

NTB

Om få dager kan Norge få første forsendelse av koronavaksinen fra Moderna. Den er svært lik Pfizer-vaksinen, men logistikken og distribusjonen kan bli enklere.

Det er ventet at Det europeiske legemiddelverket onsdag godkjenner Modernas covid-19-vaksine for bruk i EU. Da gjenstår kun EU-kommisjonens formelle godkjenning, noe som trolig vil skje straks etterpå.

Deretter vil det norske Legemiddelverket gjøre sin vurdering innen svært kort tid slik at vaksinen kan bli godkjent til bruk også her i landet.

Kopierer oppskrift inn i cellene

Koronavaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna bygger begge på teknologien RNA. Vaksinene er veldig like, forteller overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.

– De bygger på samme prinsipp, med noen forskjeller på detaljnivå. Begge inneholder en oppskrift som kroppens celler kan bruke for å lage den karakteristiske «spiken» på covid-19-viruset. Kroppen oppfatter spiken som noe fremmed og vi får immunrespons, sier Hortemo.

Lengre holdbarhet

En av de store forskjellene mellom vaksinene går på selve logistikken og distribusjon ut til kommuner og sykehjem.

– Forskjellen er størst rent praktisk siden Moderna-vaksinen kan oppbevares i vanlig fryseboks, sier Hortemo.

Det regnes som et stort fortrinn ved Moderna-vaksinen at det er tilstrekkelig med oppbevaring ved minus 20 grader, mens Pfizer-vaksinen krever minus 70 grader.

Holdbarheten er også lenger i kjøleskap etter opptining. Pfizer-vaksinen må brukes innen fem dager, mens Moderna-vaksinen kan ligge i kjøleskap i 30 dager og kan også oppbevares i romtemperatur i inntil tolv timer.

Liten forskjell

Folk som skal vaksineres, vil trolig ikke merke stor forskjell mellom de to vaksinene. Det krever to doser for begge: Oppfriskningsdosen settes etter tre uker (21 dager) for Pfizer-vaksinen og fire uker (28 dager) for Moderna. En annen forskjell er at Moderna har valgt en høyere dose i sin vaksine (100 mikrogram) enn Pfizer (30 mikrogram).

Begge selskapene har gode resultater å vise til fra testperioden. Pfizer-Biontech kunne rapportere om 95 prosent effektiv vaksine målt en uke etter andre dose. Det skal heller ikke ha vært særlig forskjell i virkning i ulike aldersgrupper eller etniske grupper. Moderna-vaksinen ligger tett opptil, med 94,1 prosent effektivitet. Selskapet har tatt forbehold om at de endelige resultatene ikke er klare og at nivået kan endre seg noe.

Vaksinene er ikke testet ut på barn og unge, gravide/ammende, og disse gruppene vil ikke bli anbefalt å ta vaksinen.

Bivirkninger

I likhet med Pfizers vaksine, ble Modernas testet på en stor gruppe mennesker før selskapet søkte om godkjenning. 30.000 var med i testperioden, der halvparten fikk narrevaksine (placebo) og den andre halvparten fikk den virkelige vaksinen. Vaksinen er allerede tatt i bruk i USA og Storbritannia.

Det er en relativt stor andel av de vaksinerte som etter et par dager opplever lokale bivirkninger, opplyser produsentene. Heller ikke når det gjelder bivirkninger, er det hittil noe særlig som skiller de to vaksinevariantene.

Bivirkninger kan komme i form av smerte på injeksjonsstedet, samt mer generelle bivirkninger som trøtthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger og leddsmerter. Symptomene er milde til moderate, og går over etter noen dager. Men bivirkningene kan være såpass ubehagelige at noen opplever at de ikke er i stand til å gå på jobb. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at man tar hensyn til det når helsepersonell vaksineres, slik at man unngår å sette vaksine samtidig til alle som for eksempel jobber på samme avdeling.

Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av Moderna-vaksinen, men det er meldt at vi vil motta kun 67.000 fram til utgangen av februar.