Munchmuseet kan endelig flytte inn i nybygg

NTB

Problemene med klimaanlegget er løst, og det nye Munchmuseet i Bjørvika kan snart fylles med kunst.

Museet skulle etter planen åpne i høst, men åpningen er utsatt til våren. Utsettelsen skyldtes blant annet at et avansert klimasystem ikke var ferdig. Dette trengs for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av kunsten ved museet.

Den 15. desember fikk Munchmuseet en midlertidig brukstillatelse, og tre dager etter tok kommunen over bygningen, skriver Aftenposten.

Kommunen opplyser at det betyr at Munchmuseet kan flytte inn, men en dato for flytting er ennå ikke satt.

Direktør Stein Olav Henrichsen sier han først vil forsikre seg om at klimaanlegg og sikkerheten til bygget holder mål.

– Dersom de tekniske systemene fungerer i henhold til bestilling, vil vi kunne flytte kunsten inn etter cirka tre måneder, sier han til avisen.

Museet kan åpne for publikum to til tre måneder etter flyttingen, anslår musemumdirektøren.