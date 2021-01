Minst 20 smittet på bingo i Kristiansand – FHI undersøker prøvene

Flere personer er smittet med korona etter en musikkbingo på utestedet Bakgården Både Og i Kristiansand 28. desember. Over 150 mennesker skal ha vært til stede, og flere skal testes og sjekkes for symptomer eller er i karantene. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

I alt 20 personer har fått påvist koronasmitte etter å ha vært til stede under en musikkbingo på et utested i Kristiansand i romjulen.

Over 150 mennesker fordelt på 28 ulike bord var til stede da musikkbingoen ble arrangert 28. desember. Nå er det påvist koronasmitte hos 20 personer fra 11 ulike bord, skriver Fædrelandsvennen.

Arrangøren hadde i slutten av november søkt og fått tilrettelagt for at flere enn den opprinnelige grensen på 50 mennesker kunne samles dersom bestemte krav om fysisk avstand ble innfridd.

I etterkant har derimot smittetallet blant dem som deltok på arrangementet, blomstret opp, og alle som var på bingoen har blitt oppfordret til å teste seg. Så langt har mer enn 100 testet seg, ifølge avisen.

Kommunen sender nå prøver til Folkehelseinstituttet (FHI) for å undersøke om det er snakk om en mutert variant av koronaviruset, opplyser kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til Dagbladet.

– Gensekvensering gjennomføres for å se om det dreier seg om et endret virus. Dette er også en del av en generell nasjonal overvåking. Et utvalg av alle positive tester går inn til FHI for gensekvensering, sier han.

– Samtidig har vi ingen kunnskap om at noen av deltakerne på arrangementet har vært i Storbritannia eller på annet vis har hatt kontakt med personer som skulle tilsi at dette var et mutert virus, legger han til.