930 nye coronasmittede siste døgn – ny døgnrekord

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) må konstatere at det tirsdag ble registrert over 900 nye smittede i Norge. Det er ny døgnrekord. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Det siste døgnet er det registrert 930 coronasmittede i Norge. Det er 399 flere enn dagen før og det høyeste antallet smittede som er registrert på ett døgn.

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 52.180 coronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.902 nye smittetilfeller i Norge. 2,8 millioner tester var fram til tirsdag utført.

133 coronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

Til sammen er 452 coronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

204 nye smittede i Oslo

Det er registrert 204 smittede i Oslo siste døgn. Det er 95 mer enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 109 smittede per dag.

Det viser nye smittetall fra Oslo kommune.

Det siste døgnet er det registrert 204 nye smittetilfeller i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Antall smittede siste døgn er 49 flere enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 133 smittetilfeller.

Totalt er det registrert 1.471 nye smittetilfeller de siste to ukene i Oslo. I snitt har det blitt registrert 99 nye smittede per dag de siste 14 dagene.

Det høyeste smittetrykket er i bydel Stovner med 564,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Deretter følger Søndre Nordstrand med 413,9 tilfeller og Grorud med 303,2 tilfeller.

Lavest smittetrykk er det i bydel Nordre Aker med 65,8 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og Ullern med 78,1 smittetilfeller.

50 nye i Stavanger

Tirsdag ble det registrert 50 nye coronatilfeller i Stavanger kommune. Det er like mange som smittetoppen 30. desember.

Blant de smittede er det seks personer under 9 år, tre mellom 10 og 19 år og 24 personer i aldersgruppen 20 til 29 år, skriver kommunen i en oppdatering på sine nettsider.

Blant personer over 30 år testet 17 positivt.

Mandag testet 16 personer positivt for corona i Stavanger, mens tallet søndag var 31.

Det ble tatt 891 coronatester i Stavanger kommune tirsdag.

Sandnes satte smitterekord

Sandnes registrerte 17 nye coronasmittede det siste døgnet. Det er én mer enn den forrige smittetoppen i kommunen.

Det skriver Sandnesposten.

16 av de smitte har kjente nærkontakter, mens én er en tilreisende fra et «rødt» land.

Blant de smittede er det ingen over 60 år.

52 nye smittetilfeller i Telemark

Det siste døgnet er det registrert 52 nye coronasmittede i Telemark. Flest smittede er det i Skien og Porsgrunn.

I de to kommunene er det registrert henholdsvis 26 smittede og 18 smittede siste døgn, skriver Telemarksavisa.

Porsgrunn-ordfører Robin Kåss sa tirsdag kveld i en pressemelding at det dessverre ikke er uventet med mange positive prøver nå, og at det derfor mandag ble strammet inn på flere tiltak for å stoppe smittespredning.

– Selv om det var høye smittetall i dag, så må vi glede oss over at vi endelig er i gang med vaksinering. Vi må stå på sammen nå mot viruset, så vil vi klare det, og gå mot lysere tider, sa han.

I Telemark-kommunene Kragerø, Notodden og Bamble er det registrert fem, to og én smittet tirsdag.