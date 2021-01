NTB

Det jobbes på spreng for å reparere skinnebruddet på Skøyen stasjon i Oslo. Feilen har ført til en rekke innstilte tog tirsdag kveld.

En rekke avganger er berørt av skinnebruddet. Bane Nor opplyste sent tirsdag kveld at de fortsatt jobber med å rette feilen, men at de ikke vet hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

Reisende bes om å følge med på appen og trafikkinformasjon for å finne ut mer om konsekvensene for de enkelte avgangene.