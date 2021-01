NVE: Kan ta opptil ett år eller lenger før evakuerte i Gjerdrum kan flytte tilbake

Letingen etter de tre siste omkomne fortsetter etter det store jord- og leirskredet som ødela flere boliger på Ask i Gjerdrum onsdag 30. desember. Sju personer er hittil funnet omkommet, men søket etter overlevende ble tirsdag avsluttet. Les mer Lukk

NTB

Under et folkemøte tirsdag kveld forklarte NVE at det kan ta fra seks til tolv måneder, eller enda lenger, før evakuerte etter leirskredet kan flytte tilbake.