Hadia Tajik og Kristian Skard har fått en datter

Kristian Skard og Hadia Tajik fikk mandag en datter. Her fra utdelingen av Nobels fredspris i 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Aps nestleder Hadia Tajik og forloveden Kristian Skard fikk mandag en datter.

– Frå no av ber eg hjartet på utsida. (Hjerte) Ho skal heite Sofia, etter mor mi, Safia. Kristian og eg er så takksame for hjelpen me har fått av dei flinke folka på Ullevål, skriver Hadia Tajik på Facebook.

Også Kristian Skard forteller stolt om sin nyfødte datter.

– Her er Sofia Tajik Skard. Ei utrolig vakker jente som vi har ventet veldig på. Mor og barn har det fint og jeg er blitt en ufattelig stolt trebarnsfar, skriver Skard på Facebook, ifølge VG.

I sommer kom nyheten at Hadia Tajik (37) og forloveden Kristian Skard ventet sitt første barn sammen. Ifølge Avisa Oslo veide jenta 3,3 kilo da hun ble født mandag.