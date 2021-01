FHI vurderer ny vaksinestrategi

Sprøyter med covid-19 vaksine fra Pfizer / Biontech klargjøres til vaksinasjon på et sykehjem i Oslo. Vaksinene må lagres på 70 minusgrader.

NTB

FHI vurderer å gå over til å sette alle coronavaksinene så snart de ankommer landet i stedet for å spare halvparten til dose nummer to.