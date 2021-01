Politimann tiltalt for å ha banket opp pasient på legevakten i Arendal

NTB

En politimann er tiltalt for å ha slått en psykisk syk pasient flere ganger i ansiktet på Arendal legevakt i januar i fjor.

Ifølge tiltalen var politimannen tilkalt for å bistå med en utagerende, psykisk syk og sterkt alkoholpåvirket pasient som skulle til behandling på Arendal legevakt natt til 9. januar i fjor.

Da pasienten nektet å legge seg ned på en båre, dyttet politimannen ham ifølge tiltalen ned på båren og slo ham flere ganger i ansiktet.

– Slagene medførte et kutt under venstre øye som måtte stripses, bloduttredelser og hevelse rundt venstre øye, blødende sår i munnen og et risp på høyre side av pannen, står det.

Polititjenestemannen, som er i 40-årene, er tiltalt for grov vold og grovt brudd på tjenesteplikten.

Spesialenheten, som har tatt ut tiltalen etter ordre fra Riksadvokaten, mener at pasienten ikke opptrådte truende eller farlig på en måte som gjorde at slagene var nødvendige og forsvarlige.

Agderposten skrev i november at saken opprinnelig ble henlagt av sjefen for Spesialenheten, til tross for at deres egne etterforskere innstilte på tiltale.

Pasienten klaget imidlertid henleggelsen inn for Riksadvokaten, som valgte å omgjøre henleggelsen og ba Spesialenheten om å ta ut tiltale.

Rettssaken mot politimannen starter 1. februar i Aust-Agder tingrett. Det er satt av fire dager til saken.