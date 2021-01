Politiet: Funnet av hunden i skredet gir nytt håp om å finne overlevende

NTB

Mandag ble en hund funnet i live i skredet i Gjerdrum. Politiet sier at hunden gir nytt håp i letingen etter overlevende personer.

– Det var en gladmelding i går. Det ble funnet en hund. Det gir oss nytt håp om å finne flere overlevende, sier innsatsleder Roy Alkvist på en pressekonferanse i Gjerdrum klokken 9 tirsdag morgen.

Det var mandag kveld at funnet av hunden ble kjent. Hunden ble funnet i et hulrom i vrakdelene av et hus.

Alkvist sier at redningsmannskapene i morgentimene har latt leteområdet stå i ro for å skape et nytt luktbilde for hundene som skal inn og søke.

– Søket vil bli iverksatt ganske raskt, og mannskapene er i ferd med å gruppere ut, sier Alkvist.

Søket vil tirsdag blant annet konsentreres rundt en seksmannsbolig som ble tatt av skredet natt til onsdag i forrige uke.

Så langt er sju av de ti personene som ikke var gjort rede for etter skredet, funnet omkommet.

Se video: Dronebilder fra rasområdet