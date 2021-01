Jordfeil stanset togtrafikken i Oslo

NTB

En jordfeil mellom Nationaltheatret og Oslo S førte tirsdag til full stans i togtrafikken i Oslo.

Samtlige toglinjer på strekningen er berørt av feilen, og tirsdag morgen var Oslo S og Nationaltheatret helt stengt for innkommende tog.

Ved 9-tiden meldte Bane Nor at linjen er åpnet igjen, men at reisende må påregne store forsinkelser og innstilte togavganger.

Følgende linjer er berørt: Regiontoget mellom Oslo og Bergen, regiontoget mellom Oslo og Trondheim, samt linjene F2, L1, L12, L13, L14; L2, L21, L22, L3, R10, R11, R20 og R30.