Gjerdrums nabokommune måtte evakuere etter leirskred før jul

NTB

Rundt 20 personer i Nannestad ble evakuert etter et kvikkleireskred før jul. De evakuerte har fortsatt ikke fått flyttet hjem.

Skredet gikk på vestsiden av en bekk 17. desember, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rådet derfor å evakuere rundt 20 personer fra ni hus på østsiden, skriver VG.

– Før det som skjedde på Ask ville vi ha kalt det et stort kvikkleireskred, sier Nannestad-ordfører Hans Thue (Ap) til avisen.

Det er omtrent 20 kilometer mellom Gjerdrum-skredet og Nannestad-skredet. I lys av Gjerdrum-skredet, som per tirsdag morgen har kostet sju menneskeliv, er ordfører Thue glad for at evakueringen skjedde.

– Det som har skjedd, er hjerteskjærende vondt. Men det kjennes nå ekstra godt og riktig at vi faktisk tok beslutningen med NVE om å evakuere disse boligene. Hendelsen i Ask viser tydelig hvilket risikobilde man må håndtere, sier Thue.