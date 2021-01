Lærere krever respekt og vaksine

NTB

Landets lærere måtte kaste om på undervisningsplanene da regjeringen søndag kveld kom med nye koronatiltak. Nå krever de mer respekt og koronavaksine.

Den nye nasjonale nedstengingen de neste to ukene betyr at store deler av undervisningen i ungdomsskolen og i videregående skole gjøres digitalt. Mange elever må bli hjemme.

– Dette viser en stor mangel på respekt for arbeidet lærere legger ned for å forberede en forsvarlig undervisning i en vanskelig situasjon, sier lærer og hovedtillitsvalgt Astrid Kjelsnes for Skolenes Landsforbund i Trondheim til Klassekampen.

Hun etterlyser tidligere varsling til en yrkesgruppe som siden i vår gjentatte ganger har måttet «kaste om på alt på kort varsel».

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver i en epost til avisen at hun ikke forventer at skolene «skal ha alt på stell med tanke på rødt nivå de aller første dagene».

Hun skriver at regjeringen fikk anbefalinger fra Folkehelseinstituttet lørdag ettermiddag og «handlet så raskt vi kunne».

Skolenes Landsforbund i Trondheim, Skolenes Landsforbund Vestland og Utdanningsforbundet i Bergen er blant dem som krever at lærere prioriteres i vaksinekøen.

– Det ville vært klokt. Lærerne blir bedt om å gå på jobb og møter mange elever, sier leder for Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Ingeborg Myrtveit.