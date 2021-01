Hotell i Trysil stenges etter smitteutbrudd

Kriseledelsen i Trysil kommune stenger Radisson Blu Resort fram til 11. januar på grunn av et smitteutbrudd. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Seks ansatte ved Radisson Blu Resort Trysil og i et firma som hotellet leier inn, har testet positivt for covid-19. I tillegg er to nærkontakter smittet.