NORSAR: Leirskred på Gjerdrum ikke utløst av jordskjelv

Oversiktsbilde fra skredområdet på Ask i Gjerdrum kommune. NORSAR gjort undersøkelser og slår fast at det ikke var et jordskjelv som utløste leirskredet.

NTB

Forskere ved NORSAR har undersøkt nøye om det var et jordskjelv som utløste leirskredet på Gjerdrum i romjulen, men slår fast at det ikke er tilfelle.

Stiftelsen NORSAR har gjennomgått en stor datamengde for å finne ut om det fatale leirskredet på Ask i Gjerdrum ble utløst av et jordskjelv. Målestasjonen som følger kontinuerlig med på jordens bevegelser i Norge, er blitt undersøkt for å se om det var noe skjelv i dagene 28., 29. og 30. desember. Skredet skjedde natt til 30. desember.

– Konklusjonen er klar. Vi har analysert store datamengder, og kan slå fast at det ikke har vært noe utslagsgivende skjelv i området før leirraset, sier NORSARs administrerende direktør Anne Strømmen Lycke.

Slo ikke ut

Riktignok ble det målt to små skjelv klokka 10 og klokken 13 den 28. desember, men disse var for langt unna Ask til at det kunne utløse noe skred, skriver NORSAR. Skredet i seg selv ble heller ikke registrert på de følsomme måleinstrumentene.

– Vi måler når noe smeller i bakken. Dette skredet løste seg bare stille opp og skled av gårde og slo ikke ut på våre instrumenter, sier Strømmen Lycke til NTB.

– Det var noen som hadde meldt om at de hadde kjent noe mellom klokka 1 og 1.30 om natten da raset skjedde, men det kan ha vært en setning i området, sier hun videre.

Ofte skjelv

NORSAR skriver at det ofte er mindre jordskjelv på Romerike og at det siden 1979 er målt hele 23 skjelv med en styrke på mer enn 2 i området. Det sterkeste fant sted 19. november 1994 da et skjelv med styrke 4 skjedde like ved Gardermoen. De siste fem årene har det ikke vært skjelv sterkere enn 2,5 i hele området.

– Vi fant ut at vi burde tilby den kunnskapen vi sitter på. Det er jevnlige skjelv i dette området av Oslofeltet, men vi hadde ikke tro på at det var det som hadde utløst skredet der, sier NORSAR-direktøren.