Hund reddet ut av skredområdet i Gjerdrum

NTB

En hund ble mandag kveld reddet ut av skredmassene i Gjerdrum kommune. Hunden lever og er ivaretatt av en veterinær, skriver VG.

– Det er gledelig, den er funnet i god behold blant husrester i det området vi stort sett har jobbet med i dag, sier innsatsleder Ivar Myrbø på en pressekonferanse mandag kveld.

Brannvesenets innsatsleder Gøran Syversen forteller at hunden ble gravd fram av ruinene av et hus.

– Vi gjorde et funn av en hund under graving i vrakdeler i et hus, hvor denne hunden hoppet fram, som vi syntes var en gledelig sak, sier Syversen.

Hunden befant seg inne i et hulrom.

– Det er en gladsak for oss og det gir motivasjon til å fortsette å jobbe hardt videre, sier han.

Kan overleve i hulrom

Helsevesenets medisinsk ansvarlige, Halvard Stave, sier at funnet av hunden viser at det finnes hulrom i bygningsmassene, hvor det også er mulig å overleve for mennesker.

– Vi kan ikke sammenligne hunder og mennesker, og jeg kan ikke uttale meg om forskjellene. Men dette bekrefter at det er hulrom der nede som det går an å leve i for en hund. Vi har sagt hele tiden hvilke tilleggsforutsetninger som må være til stede for et menneske, sier han og utdyper:

– Hvis vi finner et stort nok rom som det er et menneske i, der de tilleggsforutsetningene er oppfylt, altså varme, tilgang på isolasjon og tilgang på vann, så kan vi finne noen i live. Og det er derfor dette fortsatt er en redningsaksjon, sier Stave.

Hos veterinær

Hunden er ivaretatt av en lokal veterinær, skriver VG.

– Den er i god stand, og har fått behandling. Jeg har ikke mulighet til å gi flere opplysninger om den på nåværende tidspunkt, sier veterinær Stefan Feterik i Hjemmeveterinæren i Gjerdrum.

Tidligere er dalmatineren Zajka og dvergpuddelen Milli reddet ut av leirskredet.