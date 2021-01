Gjerdrum-skredet: Jobber fortsatt døgnet rundt for å finne de tre siste savnede

NTB

Redningsarbeiderne går «all in» i letingen etter de tre siste savnede etter Gjerdrum-skredet. De mener fortsatt det er mulig å finne dem i live.

– Det har gått under seks døgn, og det er tidlig hvis vi snakker om sammenraste bygninger, sier medisinsk ansvarlig for redningsaksjonen Halvard Stave mandag kveld.

Redningsarbeidet på Ask i Gjerdrum pågår fortsatt for fullt, 24 timer i døgnet, men det er ikke funnet flere personer i skredområdet mandag. Tre personer er fortsatt savnet.

I løpet av mandagen ble det bekreftet at 29 år gamle Charlot Grymyr Jansen er en av de sju som så langt er funnet omkommet. Hennes ektemann, Bjørn-Ivar Grymyr Hansen (40), og datter, Alma Grymyr Jansen (2), er tidligere bekreftet omkommet.

Mandag kveld er redningsarbeiderne fortsatt i full sving i inne i rasområdet i Gjerdrum.

Flytter hus

Letemannskapene graver seg mandag kveld videre nedover i de sammenraste bygningene, hvor de stadig har funnet nye luftlommer. De konsentrerer seg blant annet om en seksmannsbolig som ble tatt av kvikkleireskredet natt til onsdag.

– Dette er et stort hus, en seksmannsbolig. Hele den boligen skal flyttes for hånd. Det sier seg selv at det er masse arbeid, sier brannvesenets innsatsleder Morten Thoresen.

Rundt 35 mann har mandag jobbet med dette.

– Det tar tid, sier Thoresen.

Boligen inneholder ingen hele rom, men kan inneholde luftlommer.

– Eventuelle overlevende må befinne seg i disse luftlommene, sier Thoresen.

Han forteller at arbeidet vil fortsette med to team i mørket utover kvelden og natten. Det er for tiden kaldt i området, med temperaturer nede i 10 kuldegrader.

Medisinsk ansvarlig Halvard Stave sier at de fortsatt går «all in» for å finne overlevende etter Gjerdrum-skredet.

– Går «all in»

Medisinsk ansvarlig Halvard Stave sier at flere forutsetninger må være til stede for å finne overlevende på nåværende tidspunkt.

– Det må være et hulrom der en kan oppholde seg. En bør ikke være særlig hardt skadd, og så må en ha isolerende materiale rundt seg for å holde varmen. Og en må ha drikke etter så lang tid, sier han.

Hvis dette er oppfylt er det mulig å klare seg lenge, understreker han.

– Historien har lært oss at en kan overleve veldig mye lenger enn seks døgn.

Derfor fortsetter de også for fullt med dette som utgangspunkt.

– I og med at det er mulighet for å finne noen i live, så går vi «all in» for å oppnå akkurat det.

Kloakk-problemer

Samtidig med redningsaksjonen, jobbes det for fullt med andre utfordringer knyttet til skredet. Blant annet ble en avløpsledning ødelagt da leirmassene raste ut.

– Nå renner alt avløpsvann, også kloakken, ut i nærområdet, i vassdrag og terreng. Vi klarer ikke å gjøre noe og har ingen hurtigløsninger, sier Ken Wiik, virksomhetsleder for tekniske tjenester i Gjerdrum kommune til NRK.

Ifølge Gjerdrum kommune vil det være slik i sju til ti dager, inntil man får lagt en midlertidig avløpsledning, skriver Romerikes Blad.

(Saken fortsetter under bildet)

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, og varaordfører Leif Haugland tenner lys ved et minnested etter leirskredet i Gjerdrum.

– Fortvilte

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum (Ap) beskriver fortsatt situasjonen etter skredet som uvirkelig. Samtidig er han opptatt av å få noe av hverdagen tilbake for Gjerdrum kommunes innbyggere.

– Vi er fremdeles veldig sorgfulle og fortvilte over utfallet som raset har hatt. Vi håper at de som fortsatt er savnet, kan bli funnet, sier han.

Skolestart etter jul er utsatt på Gjerdrum ungdomsskole til senere i uken. Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13), som er blant de savnede etter kvikkleire-skredet, er elev ved skolen.

– Vi skal nå møte mange barn med behov for omsorg og for å få svar på spørsmål de måtte ha, sier ordføreren.