Gjerdrum-skredet: Skolestart utsatt til slutten av uka

NTB

Kulda jobber mot redningsmannskapene, som fortsatt håper å finne overlevende i skredet i Gjerdrum. Samtidig forbereder kommunen seg på en slags hverdag.

Redningsmannskapene som arbeider i jordskredet i Gjerdrum, mener fortsatt noen kan ha overlevd i hulrom, men at kulda jobber mot dem.

– Vi står fortsatt i en redningsaksjon, sa politiets innsatsleder Roger Pettersen på en presseorientering mandag morgen, fem døgn etter at skredet gikk.

– Vi mener fortsatt vi kan finne overlevende, la han til.

Sju bekreftet omkommet

I alt ti personer har vært savnet etter skredet. Til nå er sju bekreftet omkommet, og fem av disse er identifisert. Ved 12-tiden mandag var det ingen endring i dette.

Kulden i området jobber mot redningsmannskapene i arbeidet med å finne overlevende, medgir Halvard Stave, medisinsk leder for helsevesenets arbeid i området.

– Vi er i et rasområde, og vi har vært veldig tydelige i rådene som vi har gitt politi og brann, at så lenge det er hulrom tilgjengelig i skredmassene på de stedene der de savnede kan ha oppholdt seg, så er det mulig å overleve. Vi er nødt til å avsøke hulrommene, og vi må være sikre på at alle aktuelle hulrom er avsøkt før vi kan si at vi avslutter den innsatsen, sa Stave.

Utsatt skolestart

Gjerdrum ungdomsskole utsetter oppstarten til slutten av uka. Opprinnelig skulle skolen i den skredrammede kommunen ha åpnet tirsdag.

– Det er viktig å bidra til at ungdommene får tilbake hverdagen og en viss form av normalitet, sa rektor Stine Thorstensen på en presseorientering mandag ettermiddag.

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) er elev ved Gjerdrum ungdomsskole. Hun er blant de savnede etter kvikkleire-skredet som rammet bygda natt til onsdag.

– Det er veldig tøft å planlegge for en skolestart der en av våre elever er savnet. Våre tanker går til Victorias familie og nære, sier rektor Stine Thorstensen til Romerikes Blad.

Skolestart blir torsdag og fredag, og halvparten av elevene skal på skolen hver av dagene. Utsettelsen kommer også av rødt koronanivå, opplyser rektoren.

– Det er viktig at alle får komme på skolen før helgen og får sett hverandre, sier hun.

Sorgfulle og fortvilte

Ordfører Anders Østensen (Ap) var også mandag en av dem som snakket på presseorienteringen. Han beskriver fortsatt situasjonen som uvirkelig.

– Vi er fremdeles veldig sorgfulle og fortvilte over utfallet som raset har hatt. Vi håper at de som fortsatt er savnet, kan bli funnet, sier han.

Samtidig er han opptatt av å få noe av hverdagen tilbake for Gjerdrum kommunes innbyggere.

– Vi skal nå møte mange barn med behov for omsorg og for å få svar på spørsmål de måtte ha, sier ordføreren.

