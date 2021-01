Støre: Regjeringen er bakpå i coronahåndteringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen burde ha gitt skoler og studenter varsel om nedstenging og rødt nivå tidligere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserer regjeringen både for treghet i vaksineringen og for å være for raske med å stramme inn på coronatiltakene.