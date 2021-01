NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 4. januar.

Arbeidet i skredområdet i Gjerdrum fortsetter

Arbeidet fortsetter for nødetatene og de frivillige som søker i skredområdet på Ask i Gjerdrum. Leirskredet gikk natt til onsdag 30. desember, og det letes fremdeles med håp om å finne overlevende. Sju personer er til nå funnet omkommet i skredområdet, mens tre personer ikke er funnet.

Flaggheising for Norge og de andre nye medlemmene av FNs sikkerhetsråd

Mandag heises flaggene i New York for fem nye medlemmer i FNs sikkerhetsråd – deriblant Norge. Flaggene heises på første arbeidsdag etter nyttår, trass i at Norge formelt tok sete i Sikkerhetsrådet 1. januar for de neste to årene. De fire andre nye medlemmene er India, Irland, Kenya og Mexico.

Koronavaksine kan bli godkjent i EU

Moderna-vaksinen ventes å bli godkjent av den europeiske legemiddelmyndigheten mandag. Samme dag starter Storbritannia vaksinering med Astra Zeneca-Oxford-vaksinen.

Britisk domstol kan avgjøre om Assange skal utleveres

WikiLeaks-gründeren Julian Assange vil mandag få beskjed om retten mener han kan utvises fra Storbritannia til USA, der han risikerer å bli dømt til opptil 175 års fengsel.

Liverpool møter Southampton i Premier League

Serieleder Liverpool reiser til havnebyen Southampton. Med like mange kamper spilt som Manchester United leder de Premier League på målforskjell. Også Southampton har hatt en tidvis sterk start på sesongen, men står med tre poeng på de fire siste kampene.