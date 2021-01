Nå starter vaksineringen for fullt

NTB

Etter en langsom start i romjula settes vaksineringen mot covid-19 denne uka i gang på skikkelig.

– Vi setter full fart, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ifølge henne er det mandag som er det egentlige startskuddet for vaksineringen mot koronaviruset i Norge.

Og tempoet vil øke betydelig framover. I ukene som kommer, vil Norge motta rundt 40.000 doser i uka av vaksinen fra Pfizer og BioNTech.

Samtidig er Modernas vaksine trolig på vei om bare noen uker.

Langsom start

Den første vaksinedosen i Norge ble satt andre juledag. Den var det Svein Andersen (67) som fikk.

Men starten har vært langsom. Selv om det allerede har kommet rundt 45.000 vaksinedoser til Norge, var det søndag bare registrert 2.113 vaksinerte.

Danmark har til sammenligning gitt første vaksinedose over 40.000 personer.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg mener det kan være flere grunner til at oppstarten har vært noe langsommere her til lands. Større geografiske utfordringer i Norge er én faktor.

I tillegg har Norge valgt å holde av nok vaksine til å sikre to doser til alle.

– En del land har valgt ikke å gjøre det. Dels fordi de velger å stole på at firmaene klarer å levere. Og dels fordi de er i en vanskeligere situasjon, slik at det haster enda mer, sier Stoltenberg til NTB.

Hun tror forskjellene mellom landene etter hver vil jevne seg ut.

– Vi regner med at vi vil ha en veldig effektiv framdrift nå i månedene som kommer.

Kommunene trengte tid

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vedgår at det kanskje hadde vært mulig å starte opp raskere enkelte steder i landet.

Men mange kommuner har foretrukket å vente for å få mer tid til å planlegge, forklarer han.

– En ønsker å gjennomføre dette på en trygg måte. Det er krevende logistikk. Og da har jeg forståelse for at kommunene har valgt å si at de starter på en trygg måte i morgen, heller enn at de tar risiko ved å starte noen dager før, sier Høie til NTB.

Han mener det uansett ikke er tallene første uke som avgjør om vaksineringen blir vellykket.

– Det er de kommende ukene som er viktige. Og jeg oppfatter at kommunene har gode planer for gjennomføringen.

Sosial nedstengning

På sikt er målet at Norge skal få nok vaksine til hele den voksne befolkningen. Men i vinter må vi smøre oss med tålmodighet.

Søndag kveld innførte regjeringen en to uker lang sosial nedstengning for å slå ned den økende smitten i Norge. Og ifølge Solberg er det først og fremst vår egen oppførsel som avgjør om vi kommer oss ut av denne nedstengningen. Vaksineringen vil ikke få smittebegrensende effekt på en god stund ennå.

– Hvis vi klarer å holde nok avstand, så kan vi komme oss ut av dette, sier Solberg til NTB.

– Men det tar tid før vi har vaksinert nok folk.