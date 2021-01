Camilla Stoltenberg avlyste nyttårsfest av smittefrykt

NTB

Coronasituasjonen er nå så alvorlig at FHI-sjef Camilla Stoltenberg endte opp med å avlyse sin egen nyttårsmiddag.

– Vi bestemte oss først den samme morgenen. Det satt langt inne, sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg i et intervju med NTB.

Hun og mannen hadde invitert seks gjester på nyttårsaften. Godt innenfor de gjeldende smittevernreglene. Men til slutt konkluderte Stoltenberg med at det ble for mye.

– Det endte med at vi avlyste. Jeg var bekymret for situasjonen med økt smittespredning, og også for at det samlede antallet personer vi hadde møtt i jula.

Stoltenberg understreker at hun ikke vil kritisere andres valg.

– Når man har epidemiens utvikling så tett på hele tida og ser hvor viktig det er at man etterlever tiltakene, så blir det ikke bare et spørsmål om regler og råd, forklarer hun.

– Det blir også noe som påvirker en følelsesmessig.

Frykter smitte ut av kontroll

FHI-sjefen er bekymret. Smitten i Norge øker raskt, og frykten er at spredningen av coronaviruset kan komme ut av kontroll de nærmeste ukene.

– Hvis man begynner å telle opp hvor mange man har møtt i løpet av jul og nyttår som man ikke vanligvis møter, og hvor mange de har møtt som de ikke vanligvis møter, så er summen av alle som har vært i kontakt med hverandre, høyere enn tidligere under pandemien siden mars, sier Stoltenberg.

Hun minner om at flere andre land i Europa har opplevd en betydelig økning i smitten, med mange alvorlig syke og mange dødsfall som resultat. Og ifølge Stoltenberg det er all grunn til å frykte at det samme kan skje i Norge.

– Selv om vi har klart oss bra så langt sammenlignet med andre europeiske land, så kan epidemien komme ut av kontroll også her, sier hun.

Viruset kan bli endemisk

I romjula kom vaksinasjonen i gang. Men det er langt igjen før nok mennesker er vaksinert til at det gir beskyttelse på befolkningsnivå. Stoltenberg tror det blir nødvendig med tiltak en god stund til.

– Vi tror at vaksinasjon vil gi et mye bedre grunnlag for å lette på restriksjonene over tid. Men foreløpig er det slik at vi også ha smitteverntiltak en god stund framover. Jeg tror det er viktig at vi ikke gir falske forhåpninger om hvor fort tiltakene kan lettes, sier hun.

Det er heller ikke sikkert at coronaviruset kan stoppes fullstendig. Verdens helseorganisasjon (WHO) har tvert imot konkludert med at det trolig vil bli endemisk. Det betyr at SARS-CoV-2 aldri forsvinner helt, men fortsetter å komme tilbake, kanskje i bølger.

– Vi er jo vant med å leve med andre virus som årlig gir alvorlig sykdom og dødsfall, som influensa. Så det blir ikke helt annerledes enn det. Det kan tenkes at man da vil måtte utvikle varianter av coronavaksiner, avhengig av hvilke varianter av viruset som dominerer og sirkulerer. Kanskje må vi i framtida tilby oppfrisking av vaksinene regelmessig til grupper av befolkningen, sier Stoltenberg.

– Men dette er muligheter i framtida. Nå er vi opptatt med de første rundene av vaksinasjon.

Gleder seg til fest

Stoltenberg tror det er de grunnleggende smittevernrådene som vil bli stående lengst av tiltakene: Hold avstand, vask hendene og hold deg hjemme hvis du har symptomer. Det samme gjelder tilbudet om testing og reglene om isolasjon ved sykdom og karantene ved nærkontakt med smittede.

I tillegg kan det bli restriksjoner på store arrangementer. Stoltenberg er ikke sikker på om det vil la seg gjøre å arrangere store festivaler allerede i sommer.

– Men vi ønsker selvsagt at det skal være mulig å ha konserter og festivaler til sommeren, sier hun.

– Kan vi klemme og håndhilse igjen i løpet av 2021?

– Ja. Det er det håp om!

Stoltenberg sier at det å klemme de hun er glad i, er noe av det hun selv gleder seg mest til når dette er over.

– Og til å ha fest!