46 nye smittede i Oslo siste døgn – 55 færre enn snittet de foregående sju dagene

Det er registrert 46 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn. Her er Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Siste døgn er det registrert 46 nye koronatilfeller i Oslo. Snittet de foregående sju dagene var på 101 tilfeller.

Det viser nye smittetall fra Oslo kommune.

Lørdag i forrige uke ble det registrert 109 smittetilfeller. Antall smittede siste døgn er 50 færre enn dagen før.

Totalt er det registrert 1.269 nye smittetilfeller de siste 14 dagene.

Det er høyest smittetrykk i bydel Stovner med 546,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Deretter følger bydel Søndre Nordstrand med 393,4 tilfeller per 100.000 innbyggere og bydel Grorud med 306,8 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Lavest smittetrykk er det i bydel Ullern med 63,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.