Mannskaper på vei ut i rasområdet – politiet har fortsatt håp om å finne overlevende

NTB

Det er ikke gjort noen funn av mennesker i skredet i Gjerdrum i løpet av natten. Politiet sier at de fortsatt har håp om å finne overlevende.

– Dette er fortsatt en redningsaksjon, og vi har fortsatt håp om å finne overlevende, sa innsatsleder Roy Alkvist under en presseoppdatering klokken 9 lørdag morgen.

Mannskaper fra brann, helse og politi er nå på vei inn i rasområdet.

I løpet av natten er det søkt etter savnede fra luften, men det er ikke gjort noen nye funn.

I 9.30-tiden var det hektisk aktivitet nær skredområdet. Flere ambulanser sto oppstilt, mens norske USAR-team gjorde seg klare til å gå ned i skredområdet.

Ni personer er fortsatt savnet etter skredkatastrofen.

– Dette er et svært unikt skred

Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser at det lørdag, tre døgn etter at skredet startet, fortsatt går avskallinger i skredet.

Det overvåkes nøye, sier regionsleder Toril Hofshagen i NVE lørdag morgen.

– Det har også gjennom natten vært nye avskallinger, som påregnet, på den nordøstlige delen av skredområdet. Det er en viktig del som overvåkes kontinuerlig, hvordan skredet eventuelt foretar nye avskallinger, sier Hofshagen.

Bildene fra Gjerdrum går verden rundt.

Hun hadde også følgende melding til folk som nå er redde for at deres hus står på kvikkleire.

– Det er ikke i seg selv en risiko i å bo på kvikkleire, så lenge grunnen ligger i ro og er stabil. Dette er et svært unikt skred, sier Hofshagen.

– Ikke siden 1893 har det vært kvikkleireskred av denne dimensjonen i Norge, sier hun.

Fortsatt ikke identifisert

Personen som ble funnet omkommet i skredområdet fredag, er fortsatt ikke identifisert lørdag morgen. Politiet vet ikke når det kan skje.

Innsatsleder Alkvist sier at han har stor forståelse for at familiene som savner noen etter raset på Ask, opplever det som frustrerende at det tar tid før offeret blir identifisert.

– Vi er klar over at det er en kinkig og lei situasjon med at vi får et funn, og at vi ikke får varslet pårørende. At det sitter mennesker og lurer på hvem det er. Vi forstår at det er frustrerende, sier Alkvist.

Ordfører: – Vi må prøve å få litt normalitet tilbake

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier at det midt i tragedien er viktig å rette blikket mot at livet i Gjerdrum må vende tilbake til det normale.

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

– Fra kommunens side vil vi nå fortsette arbeidet med å få litt normalitet tilbake i hverdagen. Vi skal ha etter hvert få barn på skole, så det er viktig at vi får etablert noen normale strukturer, sa Østensen på presseorienteringen lørdag morgen.

Østensen sa at skredtragedien fikk en ny og brutal realitet da det fredag ble kjent hvem som er savnet.

– Det er mange som har det tungt, men vi klamrer oss til et håp så lenge politiet sier det er håp, sa Østensen.