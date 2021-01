NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

330 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 330 koronasmittede i Norge. Det er 227 færre enn dagen før, men 13 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til lørdag registrert 49.897 koronasmittede personer her i landet. 126 koronapasienter var fredag innlagt på sykehus. Det var 14 færre enn dagen før.

Lastebil ødelagt i brann på Romsås

En parkert lastebil ble ødelagt i en brann på Romsås i Oslo natt til lørdag. Bilen var helt overtent da brannmannskapene kom fram. Politiet fikk melding om bilbrannen klokken 4.48 lørdag morgen.

– Brannmannskapene fikk raskt kontroll på brannen, men bilen er nok ikke kjørbar mer, sier operasjonsleder André Kråkenes til NTB.

To tomme hytter brant ned utenfor Bergen

To hytter på Askøy utenfor Bergen brant natt ned natt til lørdag. Like før klokken 3 var begge hyttene overtent, men begge brannene ble slukket i løpet av en halvtimes til. Ved 4-tiden opplyser politiet at brannmannskapene har gjennomsøkt hyttene uten å finne noen der.

Solskjær vil ikke snakke om gull ennå

Ole Gunnar Solskjær måtte håndtere spørsmål om Manchester Uniteds gullmuligheter etter å ha slått Aston Villa 2-1 sent fredag kveld.

– Vi kan ikke ta av ennå, sa manageren, som nå leder et United som er på samme poengsum som serieleder Liverpool.

California startet året med dødstopp

California hadde dårlige nyheter å komme med på årets første dag. Helsemyndighetene kunne melde om 585 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, mer enn i noe døgn tidligere i pandemien.

Sykehusene i delstaten er på «randen av katastrofe», ifølge helsedirektør Christina Ghaly.