Redningsmannskaper nede på bakken i skredområdet i Gjerdrum

Oversiktsbilde fra rasområdet i Ask i Gjerdrum kommune. Foto: Jaran Wasrud/NVE / NTB

NTB

Redningsmannskapene er nå nede i skredområdet i Gjerdrum, opplyser politiet. Der vil de lete gjennom det som er restene av én til to boliger.

– Vi er nede med mannskaper fra Usar, og vi har også politihunder inne, samt støtteapparat for å kunne få folk fort ut dersom nødvendig, sier innsatsleder Roy Alkvist i politiet.

Der vil de lete gjennom det som Alkvist karakteriserer som «én til to boliger». En brolegger fra Forsvaret er fraktet til Gjerdrum, men denne er foreløpig ikke tatt i bruk fordi den regnes som for tung for det aktuelle området i skredet hvor det nå søkes i.

Nødetatene har isteden lagt ned styrofoam-plater som vil ligge som dominobrikker nede på gjørma i skredområdet. Dermed kan de bevege seg mer trygt der nede, opplyser politiet.

– Vi overvåker hele tiden grunnforholdene der det nå jobbes, samt ute i det øvrige terrenget i skredgropen. Vi har satt inn store ressurser for å gjøre denne operasjonen så trygg som mulig, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Operasjonen startet ved 11.30-tiden fredag formiddag. Det er ennå ikke gjort noen funn.