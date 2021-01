Mannskap fra Sverige skal undersøke bolig i skredområdet på Gjerdrum

NTB

Det er ikke gjort noen funn i skredområdet i Gjerdrum gjennom natten. Fredag skal et kriseteam fra Sverige bidra til å undersøke en bolig nede i den røde sonen.

– Vi har ikke gjort noen funn i løpet av natten, men vi har overvåket rød sone, og lagt en del planer for formiddagen, sier innsatsleder Roy Alkvist til pressen fredag formiddag.

Fredag formiddag er fremdeles ti personer savnet etter det enorme leirskredet som rammet Ask i Gjerdrum kommune natt til onsdag.

Det svenske bistandsmannskapet har spesialkompetanse på sammenraste bygninger og infrastruktur. Operasjonen vil være et samspill mellom de svenske mannskapene og bistandsstyrkene i Norge, blant annet Forsvaret.

– Dette er en risikabel operasjon, men det er på bakgrunn av analyser at vi nå ønsker å gjøre dette, sier innsatslederen.

Stabilt område

Huset nødetatene nå skal ta seg inn i, er et av dem som ble forflyttet store avstander i skredet. Ifølge Alkvist ligger det i den nedre delen av det som omtales som den røde sonen.

– Infrastrukturen på bygningsmassen er såpass intakt at vi kan klare å ta oss inn der, sier han.

Torsdag tok redningsmannskaper seg ned i skredområdet for første gang etter at risikorapporter pekte på at det var forsvarlig. Det resulterte imidlertid ikke i noen funn. Fredag skal de altså gjøre et nytt forsøk et annet sted i skredområdet.

– Det er et av de bedre områdene når det gjelder stabilitet, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Snør tett

Været har vært veldig skiftende i Gjerdrum den siste tiden, og tidvis har det snødd kraftig. Fredag formiddag var det mye nedbør ved skredområdet.

Fremdeles er det en veldig ustabil situasjon ved skredet, ifølge Hofshagen.

– Det er viktig å melde at vi ved hjelp av dronebilder i natt ser at det er gått nye avskallinger i skredgropen. Det er fortsatt en ustabil situasjon i skredgropen som må overvåkes nøye, sier hun.

Hun sier det fortsatt er fare for nye skred, noe som er en utfordring for det allerede krevende redningsarbeidet. Torsdag raste nye husstrukturer ned i skredgropen, og det er stadig fare for flere ras.

Hjemmeskole

En tydelig berørt Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) på pressebrif om jord- og leirraset som traff et boligområde i Ask. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Infrastrukturen til den lille kommunen er hardt rammet av skredulykken. Veier er stengt, og både et sykehjem og en barnehage rett ved skredkanten er nå umulig å bruke.

Nå sier ordfører Anders Østensen (Ap) at det trolig også blir innført hjemmeundervisning den første skoleuka.

– Nå skal NVE intensivere undersøkelsene i skoleområdet, så vi håper vi etter hvert kan si noe om tidsperspektivet for skolene. Det blir nok hjemmeskole den første uka, sier ordføreren på fredagens pressebrifing.

Neste oppdatering fra politiet er ventet i 12-tiden fredag.