Telemarking feiret nyttår med rifleskudd på terrassen

NTB

En mann i Porsgrunn kan vente seg en skarp reaksjon fra politiet etter at han feiret nyttår ved å skyte med rifle fra terrassen.

– Vi fikk telefon fra naboer i Eidanger om at en mann i 40-årene brente av flere rifleskudd fra terrassen og rykket ut, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet ble det løsnet minst tre skudd like etter midnatt, men ingen er kommet til skade. Politiet fikk melding om saken klokken 00.30.

– Da vi kom fram nektet den mistenkte skytteren å forklare seg for politiet. Vi beslagla flere skytevåpen på stedet og avsluttet den pågående festen. Eieren av våpnene kan vente seg et etterspill her, sier Groth.

Han understreker av samtlige våpen var registrerte og lovlige. Mannen ble ikke pågrepet.