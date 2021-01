Årets norske nyttårsbarn kan bli nesten 110 år

NTB

Verden over lever folk lenger og lenger. I Norge kan årets nyttårsbarn bli 109,9 år gammel, ifølge Unicef.

Den første dagen i 2021 vil over 370.000 nye verdensborgere bli født rundt om på kloden, ifølge et estimat fra FNs barnefond (Unicef). Men de vil få høyst ulike liv og oppnå ulik levealder.

I Norge antar Unicef at drøyt 150 barn vil bli født den første dagen i januar. De vil trolig få en lengre levetid enn sine foreldre og besteforeldre.

Nr. 13 på lista

Men til tross for at Norge som regel havner i toppen på levekårsstatistikker, ligger vi som nummer 13 på lista over forventet levealder, slått av land som Andorra, Sveits, Frankrike, Portugal og Spania og ikke minst våre nordiske naboer Sverige og Finland.

I Andorra er det bare estimert én fødsel første nyttårsdag. Men det barnet vil ifølge prognosene kunne oppnå en alder på hele 119,2 år.

Totalt anslår Unicef at 140 millioner barn vil bli født i 2021. De antas å få en gjennomsnittlig levealder på 84 år.

Ulike kår

– Barn som blir født i dag, møter en verden som er svært ulik den vi hadde for bare et år siden. Vi står midt oppe i en global pandemi, økonomisk nedgang, økende fattigdom og større ulikheter, sier Unicef-direktør Henrietta Fore.

I 33 land er forventet levealder for nyttårsbarna over 100 år, ifølge statistikken som FN-organisasjonen har utarbeidet.

I motsatt ende av skalaen ligger Tsjad og Den sentralafrikanske republikk. Her er forventet levealder nede i 61,4 år for årets nyttårsbarn. Deretter følger Nigeria med 62,8 år, Sierra Leona med 63,6 år og Sør-Sudan med 64,1 år.