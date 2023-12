Kong Charles og dronning Camilla inviterer til julefest: Slik feirer de britiske kongelige

Når den britiske kongefamilien skal feire jul på landstedet Sandringham setter de virkelig alle kluter til.

Med alt fra en glitrende gallamiddag til selskapsleker, vet de kongelige hvordan man arrangerer en ekstravagant julefest.

Selv om monarkiet i Storbritannia har gjennomgått store forandringer de siste årene med dronning Elizabeths bortgang og kroningen av kong Charles, er visst juleplanene uendret i 2023.

«Beer Pong»?

Ingen julefeiring er komplett uten noen leker, spill og moro, selv ikke når man er en del av kongefamilien.

– Familien er glad i alle slags spill, kort og mimeleken er populære. Og nå vet vi at Kate Middleton liker drikkespillet Beer Pong, så kanskje noen i familien kan starte en ny juletradisjon på Sandringham, sier Bond.

Kongehusekspert Phil Dampier forteller The Sun at dronningen var spesielt dyktig i mimeleken, og at hun likte lek i julen.

– Den avdøde dronningen var briljant til å imitere verdensledere som Boris Jeltsin og amerikanske presidenter, og kongen, som en gang viste sin komiske timing på scenen ved Universitetet i Cambridge, vil helt sikkert følge etter. William og Kate lever seg helt inn i begivenhetens ånd, og prinsessen er kjent for å være en god imitator, sier han.

Prins William, prins av Wales, Catherine, prinsesse av Wales, prins George, prinsesse Charlotte og prins Louis deltar på kongefamiliens juledagsgudstjeneste i Sandringham i Øst-England, Storbritannia 25. desember 2022. Les mer Lukk

Diana tabbet seg ut

Ifølge historiker og professor Kate Williams kunne den avdøde dronningen være et vertskap utenom det vanlige.

Nå er det imidlertid dronning Camilla som har overtatt stafettpinnen.

– I julen var Elizabeth monark og gemalinne i ett, hun gjorde i praksis begge jobbene, noe som betydde at hun hadde overoppsyn med all planleggingen, og hun elsket det. Nå er Charles konge og Camilla vertinne, så jeg mistenker at det er Camilla som kommer til å være den øverste juleplanleggeren, sier Williams.

Selv om man kanskje forventer at de kongelige skal gi hverandre overdådige gaver, pleier de å holde en lav profil.

– De gir ikke store gaver, regelen er faktisk at jo spøkefullere, jo bedre. Et år kjøpte William og Kate et dyrk-din-egen-kjæreste-sett til Harry og hertugen av Edinburgh fikk en pepperkvern med lys i og dronningen fikk et forkle. Prinsesse Diana ble som kjent tatt på senga da hun ble en del av familien, ingen hadde sagt at hun ikke skulle spandere, og hun kjøpte en vakker kashmirgenser til prinsesse Anne, forteller Williams.

Gavene åpnes på julaften, en tradisjon som er nedarvet fra den tyske siden av familien.

– Alle gavene blir omhyggelig plassert på et dukkledd bord, og et navnekort markerer hvert familiemedlems gavebunke. Så, akkurat som monarken har gjort siden dronning Victoria startet den tyske tradisjonen med å åpne gaver på julaften, gir kongen signal til alle om å kaste seg over gavene, sier kongehusekspert Dampier.

– Barna får ordentlige gaver, noen ganger til og med hester eller våpen, mens de voksne deler på spøkefulle gaver som er verdt svært lite, fortsetter han.

Hovedhuset på landstedet i Sandringham.

Julemiddagen

Før kvelden på julaften skal de kongelige ha «trukket seg tilbake for et bad og det første av mange klesskift for å være klare til middagen kl. 20.00», forteller Dampier.

Etter noen velkomstdrinker følger en middag med levende lys, som kan vare til langt på natt.

– Middagen på julaften er en storslått begivenhet der mennene er kledd i smoking og damene i kjole og hvitt. En typisk middag består av reker, lam eller vilt skutt på godset og en dessert. Det serveres hvitvin til forretten, rødvin til hovedretten og champagne til desserten, sier kongelige eksperten.

– Familien skåler for hverandre mens de klirrer i champagneglassene. Men ironisk nok er det få av dem som faktisk liker det, og det meste blir drukket opp av tjenerne når de rydder av bordet etterpå, fortsetter han.

Endringer i planene

I likhet med millioner av husholdninger rundt om i Storbritannia følger de kongelige med på kong Charles sin tale 1. juledag.

– Det er ikke noe å nøle med, og hele måltidet blir fortært på 90 minutter, slik at alle kan se Hans Majestets julebudskap til nasjonen på TV klokken 15.00, sier Dampier.

Ifølge en kilde skal det være «endringer» i den tradisjonelle feiringen på Sandringham i år.

– Dronningen har invitert sine barn og barnebarn i år, noe som er annerledes enn tidligere , forteller kilden.

Ifølge The Sunday Times blir det også hevdet at prins Harry og hertuginne Meghan ikke har fått noen juleinvitasjon i år.