John Lennons siste ord avsløres i ny dokumentar

John Lennon ble skutt og drept 8. desember, 1980 i New York.

Mark David Chapman, mannen som drepte John Lennon, sine tilståelser er offentligjort for første gang, og avslører hva som skjedde da en stemme i hodet til drapsmannen sa: «Gjør det! Gjør det»!

Chapmans ord er en del av en ny Apple TV+-dokumentar, «John Lennon: Murder Without a Trial», som ble sluppet denne uken, i forkant av 43-årsdagen for drapet på Lennon.

Dokumentaren beskriver også Lennons siste øyeblikk, som for første gang beskrives foran kamera av to av vitnene til drapet, samt at hans siste ord var: «Jeg er skutt».

Dokumentaren kaster nytt lys over hvordan Chapman, som gjentatte ganger har mislyktes i sine forsøk på å bli prøveløslatt for drapet, tilsto bak murene og hevdet at han skjøt Lennon fordi han var «en bløffmaker».

Se arkiv-video:43 år siden han ble skutt

Your browser doesn't support HTML5 video. 30 år siden han ble skutt

«Det var meg»

Under hypnose, som forberedelse til en rettssak der han skulle erklære seg utilregnelig, husket Chapman at han satt på fortauskanten og så en svart limousin kjøre opp til bygningen hvor The Beatles-musikeren bodde.

Døren gikk opp og Yoko Ono steg ut. Han husket at han deretter så Lennon gå ut av bilen, skriver New York Post.

– Jeg ser en kamp. En del av meg ville ikke gjøre det. En del av meg ville det. Jeg hadde en stemme i hodet som sa: ‘Gjør det! Gjør det! Gjør det!’ sier Chapman i dokumentaren.

Da hadde Chapman allerede gått to meter mot den verdensberømte musikeren.

– Jeg tok pistolen opp av lommen, siktet på ham og bare skjøt løs, alle fem skuddene. Det føltes som om det ikke var meg, men det var meg, sier han.

Trodde det var film

Drosjesjåføren Richard Peterson og dørvakten i bygningen, Joe Hastings, har også brutt tausheten og beskriver i dokumentaren, sekund for sekund, hvordan de så Lennon falle utenfor inngangsdøren til bygningen der han bodde sammen med kona Yoko Ono og sønnen Sean.

Peterson forteller hvordan han så drapet utfolde seg fra drosjen sin, og et øyeblikk hvor han trodde det hele var en filminnspilling.

– Denne gutten sier: ‘John Lennon’. Han var en kraftig fyr. Jeg ser på ham mens han skyter Lennon. Jeg trodde de holdt på å lage en film. Men jeg så verken lys eller kameraer eller noe som helst. Så jeg skjønte at dette ikke var noen film, sier Peterson.

– Han løper forbi meg. Han sier: ‘Jeg er skutt’. Det rant blod ut av munnen hans. Han bare kollapset på gulvet. Jeg rullet ham halvveis om på ryggen og tok av ham brillene og la dem på skrivebordet. Og Yoko skrek: ‘Få tak i en ambulanse, få tak i en ambulanse, få tak i en ambulanse’, forteller Hastings.

Chapman var besatt av «Catcher in the Rye», en roman av forfatteren J.D. Salinger. Tittelfiguren i boken er Holden Caufield, en tenåring fra overklassen som er hjemme fra internatskole og har opplevelser Manhattan samtidig som han brygger på et sinne mot det han kaller «bløffmakere».

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Politiet holder tilskuere tilbake fra den inngjerdede inngangen til Dakota-bygningen i New York City 9. desember 1980. Les mer Lukk

«Den falskeste jævelen»

I den nye dokumentaren avslører Chapman at han var desperat etter å komme i kontakt med karakteren, og at han trodde at mordet på Lennon ville føre ham nærmere.

– Jeg trodde jeg ville bli til noen hvis jeg drepte noen. Jeg trodde jeg ville bli som Holden Caufield, sier Chapman.

I hypnoseopptaket blir Chapman spurt om hvorfor han valgte ut John Lennom som mål. Med referanse til Holden Caufield svarer Chapman:

– Har du noen gang hørt Lennon si at alt du trenger er kjærlighet? Her er hva jeg sier til det. Alt du trenger er kjærlighet og 250 millioner dollar. Han var den største, falskeste jævelen som noensinne har levd. Jeg hadde ikke tenkt å la verden tåle ti år til med hans menasjeri av drittpreik.

En som ikke er overrasket over Chapmans historier om stemmer i hodet, er bistandsadvokaten hans David Suggs, som også uttaler seg for første gang i dokumentaren.

– Det var en del av vrangforestillingene hans. Han så demoner. Han hadde en demon som ba ham om å drepe hovedadvokaten sin, Jonathan Marx. Mannen var sinnssyk. Han gikk frem og tilbake mellom å be til Gud og å be til djevelen. Det kunne gå perioder hvor han hørtes ganske bra ut. Og så kom det perioder der han var helt fra vettet, forteller Suggs.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Fengselsbetjenter eskorterer Mark David Chapman, i midten med frakk over hodet, inn på fengselsavdelingen på Bellevue-sykehus i New York torsdag 11. desember 1980. Les mer Lukk

Overrasket advokatene

«Galskap» var et av nøkkelordene i Chapmans forsvar.

Det hersket ingen tvil om at han begikk drapet. Det som skulle avgjøres i rettssaken, var om han var ved sine fulle fem da han gjorde det.

Forsvarsadvokatene var forberedt på å hevde at Chapman var utilregnelig da han kort tid før rettssaken startet, overrasket dem.

– Jeg satt foran radioen og hørte på rockemusikk, og jeg følte at Den hellige ånd talte til hjertet mitt. Jeg visste at Herren ville at jeg skulle erklære meg skyldig, forteller Chapman i dokumentaren.

Han erklærte seg skyldig. Dommeren aksepterte samtalen med Gud som rasjonell. Chapman fikk en dom på minimum tjue år til livstid.

Han sitter fortsatt fengslet.