Kong Charles og prinsesse Kate Middleton navngitt og avslørt av Piers Morgan

Boken skal nå angivelig bli trukket tilbake fra butikkhyllene i Nederland.

I onsdagens sending av programmet «Piers Morgan Uncensored» avslørte den britiske programlederen navnene på de to kongelige som skal ha vært «bekymret» for hudfargen til prins Harry og Meghan Markles sønn Archie.

Navnene kom angivelig på trykk ved et uhell i nederlandske utgaver av Omid Scobies nye bok «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival».

Ifølge Morgan er navnene kong Charles og prinsesse Kate Middleton, kona til prins William, Harrys storebror.

I boken hevder Scobie at Markle skrev private brev til Charles, ektemannens far, og navngav to kongelige som deltok i påståtte «urovekkende» samtaler om hennes og Harrys da ufødte sønns hudfarge.

I den engelske utgaven av boken, som tar for seg tilstanden i det britiske monarkiet etter dronning Elizabeth død i september 2022, navngir ikke Scobie familiemedlemmene som skal ha stilt spørsmål ved Archies hudfarge på grunn av injurielovgivning.

Her kan du lese alt om kongelige!

Se video: Harrys ensomme timer i London:

Your browser doesn't support HTML5 video. Harrys ensomme timer i London

Rett til å vite

I den boken skal det stå: «Selv etter at Meghan og Charles per brev diskuterte sannsynlige ubevisste fordommer i familien etter at det ble avslørt at X deltok i slike samtaler om Archie, har X unngått å diskutere emnet med X».

Flere eksemplarer av boken som ble oversatt til nederlandsk og utgitt i Nederland, hadde imidlertid navnene på trykk, skriver New York Post.

Piers Morgan forteller seerne av programmet at selv om han ikke «tror at noen i kongefamilien noen gang har kommet med rasistiske kommentarer», mener han at hans medborgere hadde rett til å få vite informasjon som bare en håndfull lesere fra et annet land uforvarende hadde fått kjennskap til.

– Ærlig talt, hvis nederlendere som går inn i en bokhandel kan plukke den opp og se disse navnene, så har dere, britene her, som faktisk betaler for den britiske kongefamilien, også rett til å få vite det.

Navnene som ble avslørt er ikke uavhengig bekreftet.

Det nederlandske forlaget Xander Publishers kunngjorde tirsdag at de mottok en forespørsel fra USA om å bråstoppe salget av boken.

– Jeg kan ikke snakke om detaljene. Vi har imidlertid mottatt en forespørsel om å sette boken på vent, og det er det vi har gjort. Vi avventer ytterligere instruksjoner. Jeg vet ikke hvor lang tid dette vil ta, sier en talsperson for forlaget i en uttalelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Piers Morgan har navngitt to seniormedlemmer av den britiske kongefamilien. Les mer Lukk

– Sjokkert

Meghan Markle kom først med påstanden under et intervju med Oprah Winfrey i mars 2021.

Den tidligere skuespilleren ville ikke si hvem de påståtte samtalene var med, men hun hevdet at det var «flere» som snakket om Archies potensielle hudfarge.

«Om hvor mørk babyen din kommer til å bli?», spør Winfrey, noe som får Markle til å svare: «Potensielt, og hva det ville bety eller se ut som».

På spørsmål om kommentarene senere i intervjuet nektet Harry å utdype nærmere.

– Den samtalen kommer jeg aldri til å fortelle om, men på det tidspunktet var det pinlig. Jeg var litt sjokkert, sa han.