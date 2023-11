Hemmelig identitet avslørt i kontroversiell bok om fremtiden til det britiske kongehuset

Omid Scobies bok skal nå angivelig bli trukket tilbake fra butikkhyllene i Nederland.

Identiteten til den kongelige som var «bekymret» for hudfargen til prins Harry (39) og Meghan Markles (42) sønn, skal ved et uhell ha blitt avslørt i nederlandske eksemplarer av en ny bok.

«Xander Publishers» bekrefter at de har mottatt en forespørsel fra USA om å bråstoppe salget av Omid Scobies bok «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival» i Nederland.

– Jeg kan ikke si noe om detaljene. Vi har imidlertid mottatt en forespørsel om å sette tittelen på vent, og det er det vi har gjort. Vi avventer ytterligere instruksjoner. Jeg vet ikke hvor lang tid dette vil ta, sier en talsmann for forlaget.

Flere har sett navnet

I den endelige utgaven av boken, som tar for seg tilstanden til det britiske monarkiet etter dronning Elizabeth IIs død i september 2022, navngir ikke Scobie familiemedlemmet som skal ha stilt spørsmål ved prins Archies hudfarge på grunn av injurielovgivning, skriver New York Post.

En tidlig kopi som ble sendt til nederlandske journalister, inkluderte imidlertid personens identitet. Flere britiske medier sier de har sett navnet i nederlandske eksemplarer men velger også å ikke navngi personen.

Selv om navnet som ble avslørt ikke er uavhengig bekreftet, sier nederlandske medier at navnet i boken stemmer overens med påstandene i tidligere utgitte kongelige biografier.

I et intervju med Oprah Winfrey i mars 2021 hevdet prins Harry og Meghan Markle at et familiemedlem hadde lurt høyt på «hvor mørk» huden til sønnen Archie ville være da han ble født i mai 2019.

Markle sa også at hun ble fortalt at sønnen ikke ville få en kongelig tittel eller rett til sikkerhet.

Etter at Oprah spurte om Markle trodde det var «på grunn av hans rase», hevdet hun at det var «flere» samtaler om Archies hudfarge.

«Om hvor mørk babyen din kommer til å bli?» spurte Winfrey den gangen.

«Potensielt, og hva det ville bety eller se ut som», svarte Markle.

Utelukket dronningen

Selv om Harry fortalte at samtalene om sønnen var «pinlige» og at han var «litt sjokkert» over dem, lovet han å aldri navngi den aktuelle slektningen.

Meghan og Harry som giftet seg i mai 2018 og forlot kongefamilien mindre enn to år senere, har aldri offentliggjort hvem som kom med kommentarene, selv om Harry har utelukket dronningen Elizabeth og prins Philip.

Markle, på sin side, skal ha navngitt to personer som snakket om sønnens hudfarge i private brev hun utvekslet med kong Charles rundt mai 2021, ifølge boken til Scobie.