Matthew Perrys familie oppretter stiftelse for rusavhengige

Matthew Perry var en av hovedrolleinnhaverne i den uhyre populære TV-serien Venner for livet. Likevel ønsket han å først og fremst minnes for å ha hjulpet andre ut av avhengighet.

I en ny uttalelse forteller Matthew Perrys familie hvordan de vil hedre skuespillerens liv og minne.

– Det er viktig for oss, som familie, å hedre Matthews minne.

I dag er det en måned siden skuespiller – og TV-serien Friends' «Chandler» – Matthew Perry ble funnet død, i et boblebad i hjemmet sitt i Los Angeles. Han ble 54 år gammel.

Dødsfallet rystet en hel verden, deriblant venner, fans og medspillere.

Perry har i flere år vært åpen om kampen mot rusavhengighet.

I en uttalelse til People, 27. november, sier Perrys familie at de nå ønsker å hedre skuespillerens minne ved å hjelpe andre som sliter med avhengighet.

Uttalelsen kom i forbindelse med Giving Tuesday den 28. november, en dag med formål om generøsitet, å gi og oppfordre til å gjøre gode gjerninger.

Tidligere i november etablerte Perrys familie stiftelsen «The Matthew Perry Foundation».

– Vi er stolte av å bringe potensialet som The Matthew Perry Foundation har, til å hjelpe de som er preget av denne sykdommen, til verden, sier familien i uttalelsen 28. november.

Perrys stefar, journalist Keith Morrison, kom også med en uttalelse.

«Jeg pleier vanligvis ikke å gjøre slikt, å pitche. Men i år er ting annerledes. Og i morgen er det Giving Tuesday», heter det i et innlegg på X:

«Gjør det du kan; han hadde vært takknemlig. https://matthewperryfoundation.org/»

Det er ikke første gang familien uttaler seg om Perrys dødsfall.

– Vi er helt knust av dette tragiske dødsfallet til vår elskede sønn og bror. Matthew brakte så mye glede til verden, både som skuespiller og venn. Dere betød alle så mye for han og vi setter pris på den enorme mengden kjærlighet, heter det i en uttalelse til People, dagen etter dødsfallet.

David Schwimmer (t.v), Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courtney Cox, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc er «venner for livet». 15. november publiserte medspillerne en uttalelse rundt Perrys død på hver sin Instagram-profil. «Hvil lillebror. Du gjorde alltid dagen min», het det i Anistons uttalelse.

Selv ønsket Perry å hjelpe andre ut av avhengighet.

– Når jeg dør, vil jeg ikke at Friends blir det første som blir nevnt. Jeg vil at det skal være å ha hjulpet andre. Og jeg vil bruke resten av livet med å bevise det, sa han i podcasten Q With Tom Powell fra november 2022.