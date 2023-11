Prins William ignorerte prins Harry i timesvis før dronning Elizabeths død, ifølge ny bok

Prins Harry fikk angivelig en kald skulder fra prins William i timene før deres bestemor, dronning Elizabeth II, døde, hevdes det i en ny bok.

Ifølge journalisten Omid Scobies bok «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», ble Harrys tekstmeldinger til storebroren ubesvart da han forsøkte å ordne en reise til Skottland for å ta farvel med dronningen i forbindelse med hennes skrantende helse.

– William ignorerte han. Han ville tydeligvis ikke treffe broren sin, sier en familiekilde til Scobie.

Etter at han ikke fikk noe svar, hevder boken at prins Harry ble tvunget til å chartre et privatfly for seg selv som kostet 30.000 dollar.

I mellomtiden var prins William allerede på vei til dronning Elizabeth i et jetfly sammen med prins Edward og hans kone Sophie.

«De kunne ha ventet»

Harry hadde angivelig ingen anelse om at bestemoren hans allerede hadde gått bort da flyet hans til slutt tok av, skriver New York Post.

Buckingham Palace kunngjorde dessuten dronningens død til offentligheten mens han fortsatt var i luften.

– Harry var knust. Forholdet til dronningen betydde alt for han. Hun ville ha ønsket at han skulle få vite det før det gikk ut i verden. De kunne ha ventet litt lenger, det ville ikke ha betydd noe i det store og hele, men ingen respekterte det i det hele tatt, sier en venn av prins Harry til Scobie.

Harry (39) og William (41) har ikke kommet godt overens siden førstnevnte og hans kone Meghan Markle offisielt trakk seg tilbake fra de kongelige oppgavene i 2020.

Men spenningen skal ha kokt over etter utgivelsen av Harrys memoarbok «Spare» i januar, der han hevdet at William hadde gått til fysisk angrep på han.

Julefeiring i fare

Det ser heller ikke ut til at en forsoning mellom brødrene er på trappene med det første.

I forrige uke skrev The Sun at prins William «ikke vil felle en tåre» hvis Harry og Markle (42) bestemmer seg for å droppe den årlige kongelige tradisjonen med julefeiring på eiendommen Sandringham igjen.

– Harrys fravær fra feiringen på Sandringham vil være smertelig tydelig. Lille Archie og Lilibet burde løpe rundt sammen med sine mange fettere og kusiner, trekke kjeks, åpne gaver og forstå sin plass i familien og knytte bånd til slektningene sine, selv om de bor tusenvis av kilometer unna, sa den kongelige kommentatoren Jennie Bond til avisen.

– Men det kommer ikke til å skje. Jeg tror ikke William kommer til å felle en tåre over dette. Innerst inne er jeg sikker på at han fortsatt elsker Harry, men jeg tror ikke han ser noen vei ut av kløften som har oppstått mellom dem.