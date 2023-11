Simon Cowell: – Ikke jobb på fredager

TV-dommeren avslører hvordan han har gått fra arbeidsnarkoman til et velbalansert arbeids- og familieliv.

Britiske Simon Cowell (63) har bedømt talenter på TV helt siden 2001. Nå mener Cowell å ha lagt sin hektiske livsstil bak seg og å ha endret arbeidsvanene til det bedre.

I et nytt intervju med The Sun forteller TV-dommeren hvordan han klarte å gå fra 20-timers arbeidsdager til å få mer tid til familien. Denne balansen har aldri vært bedre, forteller han.

Fredagen er hellig for TV-dommeren, og den første endringen han gjorde var å ta dagen fri.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Simon Cowell har endret arbeidsvanene sine, blant annet for å kunne tilbringe mer tid sammen med sin ti år-gamle sønn, Eric. Far, sønn – og hund – tok turen på den røde løperen. Les mer Lukk

– Jeg tuller ikke med fredager. Ingen bør jobbe fem dager i uken, synes jeg. Det er meningsløst, sier Cowell.

Deretter satte han fire leveregler for seg selv:

– Spis middag klokken fem. Ikke ta telefonen eller les e-poster etter halv seks. Se en glad-film. Og vær utendørs.

Den ekstra tiden går til familietid, spesielt med sønnen Eric, forteller han.

Undersøkelse

Cowell er ikke alene om T.G.I.F-følelsen. I en undersøkelse ledet av organisasjonen 4 Day Week Global fra 2022 endret 33 selskaper i seks land til en fire-dagers arbeidsuke. Perioden varte i seks måneder.

Hensikten var å undersøke om de ansatte ble like produktive med én arbeidsdag mindre – til samme inntekt. Ifølge organisasjonen var eksperimentet en suksess. Resultatene skal ha vist 35 prosent økt omsetning, 42 prosent færre oppsigelser, bedre trivsel og generelt en positiv effekt på miljøet.

– Resultatene er stort sett de samme på alle arbeidsplasser og i bedrifter av varierende størrelse, noe som viser at dette er noe som fungerer for mange typer bedrifter, sier professor Juliet Schor ved Cambridge-universitetet, som ledet studien, ifølge NTB.

Blir sittende i dommerstolen

Selv om Cowell nyter den ekstra fritiden, har han fortsatt en lidenskap for å skape stjerner på TV-skjermen.

Simon Cowell har vært TV-dommer i 22 år. Pop Idol, The X Factor UK og US, Britain's Got Talent og America’s Got Talent står på CV-en.

Han er fortsatt aktuell med de to sistnevnte.