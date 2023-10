Halloween: Kler vi oss mindre skummelt enn før?

Halloween er årets skumleste dag. Likevel legger mange vekt på andre ting når de velger ut kostymet sitt.

Halloween er rett rundt hjørnet! Har du kostymet ditt klart til tirsdag? Kanskje du skal feste i helgen, eller feiret du kanskje forrige helg?

Hvis du er en av dem som tenker å kle deg ut, har du nok stilt deg selv det store spørsmålet: «Hva skal jeg være?»

Det finnes nok av inspirasjon og tips til kostymer der ute. Kostymebutikker, artikler på nett, eller hos kjendisene.

Blant annet inviterte sanger og «Skal vi danse»-aktuelle Alexandra Joner til Halloween-fest i helgen, hvor kjendisenes strømmet til.

Dagbladet var til stede og dekket hendelsen. TIX, Hugh Hefner og «playboy-kaniner», samt karakterer fra Netflix-serien Bridgeton var noen av kostymene. Selv om noen gikk for død og blod, var det ikke høy skremmefaktor i utkledningen.

Tilsynelatende mange velger nemlig bort de skremmende kostymene.

På en dag som ellers er preget av grøsserfilmer, flaggermus og edderkoppspinn, er skumle kostymer på vei «ut»?

Halloween, eller Allehelgensdag, er den tiden av året der det florerer med grøssende pynt. Hva med kostymene?

Skapninger fra dødsriket

Rune Blix Hagen er historiker og spesialist på hekse- og trolldomsprosessene i tidlig nytid. For tiden får han mange telefoner fra media. En gang Halloween-ekspert, alltid Halloween-ekspert.

– Dette er den farligste dagen i året, sier Hagen til ABC Nyheter, utfra et tradisjonelt historisk perspektiv.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rune Blix Hansen har blant annet forsket på de historiske trolldomsprosessene, og holder for tiden foredrag om Halloween. Her avbildet ved «Heksesteinen» på Nordnes, Bergen.

Tradisjonen med å kle seg ut er flere hundre år gammel, forteller han. Ifølge historisk tro oppheves grensen mellom vår verden og dødsriket den 31. oktober. Da dukker alle slags skapninger opp. Ikke bare de døde, men også djevler, hekser, alver og alt utenomjordisk.

Skapninger som mange av tidenes mest populære Halloween-drakter er basert på.

– Det er fortsatt veldig vanlig med djevel-liknende og dødsrelaterte kostymer. Det er vel fortsatt en av de mest populære, sier Hagen.

Likevel peker han på, fra et tradisjonelt perspektiv, at ikke alle av dødsrikets skapninger nødvendigvis er skumle. Det samme kan sies om et godt Halloween-kostyme.

Alle-popkulturreferansers-dag

Billboard publiserte en liste med de 20 mest populære Halloween-kostymene for i år. På listen er blant annet heks, klovn, gresskar, spøkelse og... Barbie?

Arman Iranpour er blant annet popkultur-interessert og skribent for 730.no.

– Overall tror jeg ikke at skumle kostymer er på vei ut, men jeg føler helt klart at morsomme popkultur-referanser dominerer, sier Arman Iranpour til ABC Nyheter, skribent for 730.no.

730 er Norges største uavhengige nettsted for popkultur, film, musikk og liknende, rettet mot unge.

Tidligere i oktober skrev Iranpour et innlegg med tips til årets Halloween-kostymer. Her er det ingen hekser eller skjelett, kun popkultur-øyeblikk fra tidligere i år.

Barbie og Ken, Taylor Swift fra Eras Tour, og Victoria og David Beckham er blant annet med.

Til ABC Nyheter sier han at han tipper mange nå for tiden velger kostymer basert på trender, og et ønske om å være en del av de. Han tror det derfor er grunnen til at Barbie og Ken er populært i år, ettersom det ble årets største kinofilm.

– Litt på samme måte som da Wednesday Addams (En karakter fra Netflix-serien «Wednesday», journ.anm) var ekstra populært i fjor, sier han.

Iranpour sier at å komme som en popkultur-referanse på festen eller byen kan føre til større samtaler og bli en god spøk, på grunn av en viss originalitet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En de største popkultur-øyeblikkene fra 2023 er Taylor Swift sin pågående verdensturne, også kalt "The Eras tour".

Amerikanske trender

– Den norske Halloween-feiringen sånn som vi har den i dag, er basert på den kommersielle, amerikanske, sier Rune Blix Hagen.

Han ser en voksende kostymetrend i vest – som ikke er basert på dødsriket.

Nemlig politikere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Donald Trump-maskene trender. Ikke bare som kostyme på Halloween, men generelt en måte å karikere den tidligere republikanske presidenten. Bildet er imidlertid fra Belgia, trenden har spredt seg.

– Trump-ansiktet og kostymet er fortsatt svært populært i USA. Trump, Hillary Clinton, og til og med Putin er populært på Halloween. Boris Johnson har også vært utrolig populært som maske i England, vet jeg, sier han.

Rune Blix Hagen har foreløpig ikke sett noen Støre- eller Erna-masker i butikkene. Likevel er han spent på om denne trenden når Norge.

Michael Myers (Halloween) og Pennywise (IT) er både skrekkfilm-figurer og trendy kostymer.

Arman Iranpour har god oversikt over hva som trender, og mange av forslagene på kostymelista er også et resultat av amerikansk popkultur. Skremmende kan like godt være trendy.

– Jeg tror i tillegg at et skummelt kostyme også er litt avhengig av populariteten. Som klovnekostymer da IT-filmen hadde premiere i 2017, sier han.

Parodiering og hedring

I moderne Halloween-feiring er ikke nødvendigvis målet å skremme, selv om man kler seg ut som noe skummelt.

– Det en en popularisering og ufarliggjørelse av det skumle. Det blir mer som underholdning enn direkte skummelt, sier Rune Blix Hagen.

Politiker-maskene kan både være ment som en latterliggjørelse eller hyllest.

– Det kommer litt an på hvem som blir kostymet, hva de som kler seg ut tenker, og ikke minst hva den som åpner døra tenker, sier Hagen.

For det er nemlig også rom for kjente og kjære figurer, det synes også historikeren.

– Å kle seg ut som noe eller noen man ser opp til, forekommer også i disse Halloween-tradisjonene, sier han.

Popkultur-trender fra 2023 er gøy, det syntes også Iranpour.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er barna som i størst grad står for tirsdagens Halloween-feiring. For din egen sikkerhet: Ha godteriet klart dersom skumle monstre ringer på!

En stor fest

Skumle skapninger er altså ikke helt «ut». Det kommer fra en lang, historisk tradisjon, som antakelig vil være en del av Halloween i lang tid.

Likevel har den moderne Halloween-feiringen uendelig med plass til utkledningsmuligheter, noe den vestlige (pop)kulturen har bidratt til.

Det er også en enkelhet i å finne et kjent øyeblikk fra 2023 å kle seg etter, enn å bruke mye penger på et gjennomført kostyme, foreslår Arman Iranpour.

Hva man vil kle seg ut som, spiller uansett ikke så stor rolle:

– De aller fleste gir blaffen i selve tradisjonen, og syntes det er gøy med en høstdag der man kan slå seg litt løs. Og for unger handler det om å tigge snop og kle seg ut i litt «farlige» kostymer, mest til underholdning, sier Rune Blix Hagem.