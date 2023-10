Prins Harry og Meghan Markle tok privatfly etter klimakonferanse

Prins Harry (39) og Meghan (42), hertuginnen av Sussex fløy til en karibisk øy i et privatfly bare noen dager etter å ha deltatt på en konferanse om klimaendringenes innvirkning på mental helse.

Prins Harry og Meghan Markle skal ha brukt et Dassault Falcon 7X-jetfly for å fly fra New Jersey til øya Canouan. Dette etter å ha deltatt på klimakonferansen. Så igjen for den fire timer lange turen mellom det eksklusive feriestedet og Atlanta i Georgia.

De to deltok på en konferanse som ble arrangert av Project Healthy Minds, der Zak Williams, sønnen til komikeren og skuespilleren Robin Williams, fortalte deltakerne at klimaendringene påvirker mental helse negativt, særlig hos unge mennesker.

Her kan du lese alt om kongelige!

Se arkivvideo: Meghan ville klemme venninnen - det ble et pinlig øyeblikk:

Your browser doesn't support HTML5 video. Meghan ville klemme venninnen - det ble et pinlig øyeblikk Les mer Lukk

Pekte på klimaendringene

Meghan og Harry har tidligere vært opptatt av å fremheve sin grønne profil, skriver Daily Mail.

Da Harry ble intervjuet av Oprah Winfrey for to år siden, pekte han på klimaendringene og psykisk helse som to «presserende problemer».

Men paret er heller ikke fremmed for private jetfly. I 2019 kom Harry og Meghan i søkelyset fordi de fløy fire ganger med privatfly i løpet av bare 11 dager, blant annet til Elton Johns hjem i Nice.

«Skader miljøet»

Sussexenes privatflygninger utgjør til sammen over 6000 kilometer, med et samlet CO2-utslipp på 9.6 tonn.

En kilde nær Harry sier at privatflyet tilhørte en venn som har en eiendom på Canouan.

Kilder legger til at paret hadde brukt et kommersielt fly for å nå toppmøtet om mental helse i New York.

Harry har tidligere sagt at han tar kommersielle flyvninger «99 prosent av livet», samtidig som han antyder at han av og til bruker privatfly for å «sikre at familien min er trygg».

Den tidligere parlamentsmedlemmet og liberaldemokraten Norman Baker i Storbritannia har sagt at Sussexene både skader miljøet unødvendig «gjennom sine reisevaner» og at de er hyklerske om betydningen av klimakrisen.